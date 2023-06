Calciomercato Roma, scaricato anche dai tifosi: addio inevitabile

Calciomercato Roma, l’addio pare ormai inevitabile a fine stagione: dopo la finale anche i tifosi lo hanno ormai scaricato

La Roma e Tiago Pinto ormai si vedono costretti a pianificare il mercato per la prossima stagione. Dopo la sconfitta rimediata in finale bisogna fare i conti con una stagione che seppur resterà nella storia, da molti può venire giudicata come fallimentare, soprattutto per il mancato accesso in Champions League.

I mancati introitirischiano di compromettere i piani della società in vista della sessione estiva di calciomercato, soprattutto per i paletti imposti dal Fair Play Finanziario. La Roma infatti si trova in una situazione economica delicata, ed erano previste cessioni importanti anche in caso di accesso in Champions.

L’indiziato principale potrebbe essere Tammy Abraham, che spera nel ritorno in Premier e dal quale la società potrebbe ricavare una somma forse superiore ai 40 milioni di euro. I tifosi lo lascerebbero partire volentieri, soprattutto nel caso in cui un suo addio porterebbe alla conferma di Paulo Dybala, vero trascinatore della rosa giallorossa.

L’inglese però potrebbe non essere l’unico calciatore ai saluti. Un altro degli ex nuovi acquisti potrebbe salutare anzitempo la capitale, con la benedizione dei tifosi che ormai lo hanno scaricato.

Calciomercato Roma, il calciatore scaricato anche dai tifosi e l’addio diventa inevitabile

La Roma, oltre che già versa in una situazione economica complicata, deve fare i conti con l’elevato monte ingaggi, tra i più alti in Serie A. In estate Tiago Pinto potrebbe pensare dunque di alleggerire proprio gli stipendi, puntando poi a trattenere Paulo Dybala, per il quale dovrebbe essere previsto invece un aumento.

Uno dei nomi più caldi sul taccuino del gm giallorosso potrebbe essere, oltre all’inglese Tammy Abraham, quello di Gini Wijnaldum. L’olandese ha deluso le aspettative, non solo sul piano della qualità, ma soprattutto dell’atteggiamento in campo.

Durante la finale è apparso più volte fuori dagli schemi, così come lo è stato per tutto l’ultimo mese. Un lusso che la società non può permettersi, specialmente visto l’elevato ingaggio del centrocampista, come confermato da “Gazzetta.it”.

L’olandese guadagna circa 7 milioni di euro netti, di cui 4,5 pagati dalla Roma, una cifra che potrebbe forse essere limata, ma che comunque la società potrebbe decidere di investire altrove, visto anche l’ormai probabile arrivo di Hossem Aouar.