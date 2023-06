Calciomercato Roma, sfida all’Inter e ritorno di fiamma: firma gratis

Calciomercato Roma, scenario ancora aperto e sfida all’Inter. Non tramonta la pista che potrebbe portarlo in giallorosso gratis.

La fase attuale dei capitolini è certamente contraddistinta da grande incertezza e rammarico, alla luce della frantumazione di quel sogno chiamato Europa League, spentosi poco più di 24 ore fa per colpe certamente non unicamente imputabili alla squadra di Mourinho. Poco o nulla può essere infatti essere imputato a quest’ultima, distintasi anche a Budapest per l’ennesima prova di coraggio, forza, tenacia e compattezza, non bastata però per la vittoria finale e il raggiungimento di un obiettivo da tempo inseguito e sognato.

Se a ciò si aggiunge l’incertezza legata alle tante incognite che ancora contraddistinguono il mondo Roma e che purtroppo impediscono di vedere con chiarezza quali possano essere le sorti della squadra e del club, si comprende bene quale sia la delicatezza del momento attuale, da affrontare con intelligenza e ponderazione, senza dimenticare dell’ultimo impegno di campionato, destinato a valere una qualificazione alla prossima Europa League e a confermare, dunque, la partecipazione quantomeno alla competizione affrontata con serietà e anelito alla vittoria fino a poche ore fa.

Calciomercato Roma, sfida all’Inter per Nacho

Tra le valutazioni di grande interesse rientra certamente il futuro di Mourinho, ad oggi rappresentante questione e nodo principale, circa il quale potrebbero arrivare le prime importanti indicazioni già nel corso di questi giorni che separano José dall’ultima gara del corrente campionato, da lui presentata come una sorta di deadline prima dell’inizio delle vacanze e, dunque, di un percorso che potrebbe allontanarlo dalla Capitale.

Servono garanzie, questo è chiaro, al fine di mettere nelle mani del tecnico una squadra pronta a lottare per obiettivi nobilissimi. Grande responsabilità, dunque, anche a Tiago Pinto e i Friedkin, da non confondersi però con l’illusione di poter assistere ad un mercato fatto di esborsi poco razionali. La strada continua ad essere quella dell’intelligenza e dei rinforzi mirati ma andrà capito se questo basterà a Mourinho.

Per ora, si sottolinei come il nome di un elemento lanciato e allenato proprio dallo Special One quale Nacho Fernandez continui a stimolare gli interessi giallorossi. Prossimo alla scadenza contrattuale con il Real Madrid, è stato per anni accostato alla Roma e, stando a quanto si legge su Calciomercatoweb.it, intriga ancora gli addetti ai lavori capitolini. Sulle sue tracce, però, ci sarebbe anche l’Inter.