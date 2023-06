Calciomercato Roma, sorpasso in salsa francese: ritorno dopo sette anni

Calciomercato Roma, dalla Spagna ne sono sicuri: l’offerta può far saltare il banco ed imprimere una nuova svolta.

Archiviato il percorso in Europa, per la Roma è già tempo di programmare le prossime mosse estive di calciomercato. Indipendentemente da quale sarà il futuro di José Mourinho, infatti, i giallorossi devono provare ad anticipare le mosse per provare ad anticipare la concorrenza sui diversi obiettivi individuati dai capitolini.

Un ruolo importante, alla luce anche delle situazione contingente, sarà rappresentato dai possibili innesti per puntellare il pacchetto arretrato. Non sono pochi i profili finiti nel dossier di Pinto che, ad esempio, ha cominciato a tessere la tela con l’entourage di Evan N’Dicka. Il difensore francese dell’Eintracht Francoforte non rinnoverà il suo contratto con i tedeschi ed è pronto a tuffarsi in una nuova esperienza. La Roma ha avviato contatti importanti in tal senso e, pur non chiudendo di fatto l’operazione, è balzata in pole position nella corsa al centrale classe ’99. Un altro nome che però è stato accostato alla Roma è quello di Samuel Umtiti, letteralmente rivitalizzato dalla sua ultima esperienza con la maglia del Lecce.

Calciomercato Roma, il Lione mette la freccia per Umtiti

Approdato in giallorosso con la formula del prestito, l’ex Barcellona ritornerà in Catalogna: l’esperto difensore francese è infatti legato ai blaugrana da un contratto in scadenza nel 2026. Non rientrando nei piani tecnici dei catalani, però, Umtiti sarà immediatamente rimesso sul mercato. Accostato a Roma e Inter, Umtiti potrebbe alla fine optare per una scelta di cuore.

Secondo quanto riferito da Sport, infatti, nelle ultime ore l‘Olympique Lione – squadra nella quale Umtiti ha giocato fino al 2016, dopo avervi fatto tutta la trafila dalle giovanili – avrebbe messo il classe ’93 in cima alla lista dei suoi desideri. Ma c’è di più. Come evidenziato, infatti, il Lione avrebbe già deciso di far saltare il banco, avviando una trattativa con il Barcellona per l’acquisto di Umtiti a titolo definitivo. Per mettere le mani sul “figliol prodigo” il club transalpino sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta da 4 milioni di euro.