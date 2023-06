La Premier League al fianco di Taylor: “Scioccati e sconvolti”

Il comunicato della Premier League in merito ai fatti avvenuti nelle scorse ore non è tardato ad arrivare: il tentativo di aggressione ai danni di Taylor continua a destare scalpore.

Al termine di una vera e propria battaglia durata oltre 145 minuti di gioco, la Roma è uscita sconfitta dal confronto con il Siviglia, con gli andalusi che hanno alzato l’ennesimo trofeo dell’Europa League della loro storia battendo i giallorossi ai rigori.

A finire nell’occhio del ciclone, però, è stata la direzione di gara dell’arbitro Taylor. In diverse circostanze, infatti, le decisioni del fischietto inglese hanno lasciato a desiderare, attirandosi le critiche non solo di José Mourinho ma anche di Tiago Pinto. Tutto questo ovviamente non giustifica il folle episodio avvenuto nella giornata di ieri all’aeroporto di Budapest, quando alcuni tifosi della Roma hanno provato ad aggredire Taylor che, in compagnia dei suoi familiari, era in procinto di ritornare in causa.

Aggressione ai danni di Taylor: il duro comunicato della Premier League

Tanti i messaggi di vicinanza all’arbitro Taylor circolati nelle ultime ore. Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, anche la Federazione della Premier League ha preso posizione in merito, condannando il tentativo di aggressione, definendo “imperdonabile” il comportamento assunto da una parte dei tifosi della Roma che si trovavano all’aeroporto. Ecco la stringata nota ufficiale:

“La Premier League ha rilasciato la seguente dichiarazione dopo che l’arbitro Anthony Taylor e la sua famiglia hanno subito abusi mentre tornavano a casa da Budapest, dove aveva arbitrato la finale di UEFA Europa League: siamo scioccati e sconvolti dall’inaccettabile abuso diretto ad Anthony Taylor e alla sua famiglia mentre tornavano dalla finale di UEFA Europa League. Nessuno dovrebbe subire il comportamento imperdonabile che ha dovuto sopportare ieri. Anthony è uno dei nostri direttori di gara più esperti e affermati e sosteniamo pienamente lui e la sua famiglia”.