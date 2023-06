Mourinho contro Taylor, arriva la decisione UFFICIALE dell’Uefa

Mourinho nel dopo partita ha inveito fortemente contro l’arbitro Taylor: arriva la decisione ufficiale dell’Uefa.

José Mourinho ha un carattere forte, ed è proprio questo carattere che lo ha reso uno dei più grandi allenatori dell’epoca moderna. Uno dei pochi allenatori in gradi di trasmettere la sua immensa voglia di vincere ai suoi calciatori, che danno tutto in campo pur di raggiungere l’obbiettivo.

La finale di Europa League è stata un esempio palese di quello che questo allenatore può dare, con ogni singolo uomo che sembrava disposto a morire in campo pur di raggiungere la vittoria. La Roma purtroppo alla fine è uscita sconfitta, ma grandi colpe le ha l’arbitro inglese Taylor, colpevole di una gestione troppo pro Siviglia, soprattutto nei cartellini.

L’episodio più incriminato è senza dubbio quello del calcio di rigore negato ai giallorossi, con il difensore degli andalusi che prende nettamente la palla con la mano in area di rigore a pochi minuti dalla fine, ma anche in questo caso l’arbitro ed il Var non concedono calcio di rigore.

Mourinho non ha reagito bene ai torti subiti, andando addirittura nel parcheggio dello stadio per inveire contro il direttore di gara, comportamento che no è affatto piaciuto alla Uefa.

Mourinho contro Taylor: decisione ufficiale della Uefa

Il post partita di Siviglia-Roma è stato più acceso che mai, soprattutto a causa dei nervi bollenti per la direzione ritenuta a senso unico del direttore di gara. José Mourinho su tutti si è dimostrato il più nervoso, in particolare nel parcheggio dello stadio quando ha rincorso l’arbitro inglese per insultarlo.

“È stato un fottuto disastro, una vergogna“, queste le parole che lo Special One ha urlato a Taylor, parole che non sono passate inosservate agli alti ranghi della Uefa .

José #Mourinho incrocia gli arbitri all’uscita della zona mista e urla: “È stato un fottuto disastro, una vergogna” @calciomercatoit #SevillaRoma pic.twitter.com/JEPfvlGuhW — daniele trecca (@danieletrecca) May 31, 2023

La Uefa ha deciso ufficialmente di aprire un’indagine contro l’allenatore della Roma José Mourinho, proprio a causa delle sue offese nel post partita contro il Siviglia.