Aggressione a Taylor, arriva il comunicato ufficiale

Proseguono le polemiche dopo l’arbitraggio di Taylor nella finale Siviglia-Roma e l’aggressione subita dall’arbitro: gli sviluppi.

Regna ancora grande amarezza in casa Roma, a causa della sconfitta subita in finale di Europa League per mano del Siviglia. Una vittoria avrebbe consentito ai giallorossi non soltanto di arricchire la bacheca ma anche di ottenere la qualificazione alla Champions. Invece, è arrivato un ko ai rigori che ha generato numerose polemiche.

Nel mirino di José Mourinho e della tifoseria è finito soprattutto l’arbitro Anthony Taylor, accusato di aver gestito male la partita e non aver concesso un rigore dopo un tocco con la mano di Fernando. Il mister originario di Setubal, nell’immediato post-match, ha attaccato frontalmente il fischietto. Poi, dopo averlo visto nel garage situato all’interno della “Puskas Arena”, ha continuato ad inveire nei suoi confronti: “Sei una fo**uta disgrazia”.

Il direttore di gara, successivamente, è stato aggredito (questa volta in maniera fisica) da alcuni supporter capitolini al momento di entrare nell’aeroporto della capitale ungherese. Momenti di tensione che hanno richiesto l’immediato intervento delle forze di polizia locali, le quali hanno provveduto a mettere al sicuro Taylor e la sua famiglia. I filmati relativi all’accaduto, in maniera inevitabile, sono diventati virali generando, nella giornata odierna, la ferma replica dell’associazione arbitri inglese.

Roma, Taylor insultato: arriva la replica della PGMOL

La PGMOL, in particolare, è intervenuta così sulla vicenda. “Siamo sconvolti – si legge nella nota – dagli abusi ingiustificati e ripugnanti diretti contro Anthony e la sua famiglia mentre cercano di tornare a casa dopo aver arbitrato la finale di Europa League. Continueremo a fornire il nostro pieno sostegno ad Anthony e alla sua famiglia”.

La Uefa è in attesa di ricevere il referto dell’arbitro e non è da escludere che sulla questione venga aperta un’inchiesta. La Roma, dal canto suo, a breve conoscerà il futuro di Mourinho: l’allenatore ha ammesso di sentirsi stanco ma di voler proseguire sulla panchina giallorossa, a patto però di ricevere le dovute rassicurazioni da parte dei Friedkin. Il faccia a faccia deciso andrà in scena, salvo sorprese, nel week-end: il momento decisivo sta per arrivare. Dentro o fuori: non ci sono vie di mezza. Dipenderà tutto dalle risposte dei Friedkin ai quesiti di Mou.