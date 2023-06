Roma, la promessa di Pellegrini ai tifosi – VIDEO

Roma, arriva il messaggio di Pellegrini ai tifosi dopo la sconfitta con il Siviglia. Ecco le parole del capitano giallorosso.

Ore e momenti difficili quelli vissuti all’ombra del Colosseo in seguito alla beffarda sconfitta ai calci di rigore contro il Siviglia, valsa agli spagnoli la settima vittoria in Europa League e, contemporaneamente, una grande delusione ad una piazza che aveva inseguito e rincorso un sogno iniziato con ogni probabilità già lo scorso 25 maggio.

La tristezza e il rammarico tardano ad essere lenite, alla luce dell’incertezza che avvolge attualmente il mondo Roma, in una fase di grandi interrogazioni circa il futuro che attende la squadra e il club. Dalla posizione di Mourinho al calciomercato, passando per le scelte dei Friedkin circa il modus operandi da seguire per decidere se accontentare o salutare lo Special One, certo di una permanenza a Roma, ad oggi, solamente fino a lunedì.

Siviglia-Roma, il videomessaggio di Pellegrini ai tifosi: “Grazie per il vostro amore”

Non sono mancate, poi, dichiarazioni ed esternazioni social da parte di giocatori come Dybala, Mancini o Abraham, tutti quanti incentrati nel ringraziare i tifosi per un supporto rivelatosi costante e continuo nel corso di questa stagione e destinato a proseguire anche per l’ultima gara di campionato contro lo Spezia domenica prossima.

Se la risposta social su Tik Tok di Dybala allo sfottò del Feyenoord ha in parte galvanizzato i tifosi, la carica e il ringraziamento di Mancini ha certamente commosso ulteriormente una città consapevole di aver purtroppo detto addio ad un grande traguardo. Fino a qualche minuto fa, aveva sorpreso l’assenza di commenti o esternazioni da parte di capitano Lorenzo Pellegrini, romano e romanista e certamente reduce da uno smacco, oltre che professionale, vissuto anche con l’animo da tifoso.

Da poco, però, la società ha pubblicato sui propri canali il video nel quale il numero 7 si rivolge alla piazza, ringraziandola ed evidenziando la compattezza del mondo Roma tutto, fondamentale per ripartire per l’ennesima volta tutti quanti insieme.