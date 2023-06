Roma, la risposta social di Dybala fa impazzire i tifosi

Roma, dopo la sconfitta torna a parlare anche l’attaccante Paulo Dybala: l’argentino sui social ha fatto così impazzire i tifosi

Paulo Dybala è uno dei migliori calciatori non solo dell’attuale rosa della Roma, ma anche uno dei più vincenti e tecnici della storia recente della società. In estate il suo arrivo è stato accolto con molto entusiasmo dai tifosi, anche grazie alla presentazione organizzata dalla società.

In migliaia sono accorsi per vedere dal vivo il campione argentino indossare la maglia della Roma al Colosseo quadrato all’Eur. Lui stesso rimase colpito dalla passione di questa città per la sua squadra, tanto da paragonare i tifosi giallorossi a quelli argentini, che sono tra i più calorosi al mondo.

Non è ancora chiaro quale sarà il suo futuro, soprattutto a causa delle clausole presenti sul suo contratto. 20 milioni per le squadre italiane e 12 per le squadre estere, tuttavia nel primo caso la Roma può tutelarsi aumentando l’ingaggio del giocatore, portandolo dagli attuali quasi 4 milioni a 6 netti, mentre nel secondo caso la decisione finale spetta all’argentino.

Nonostante questo, e la finale persa Paulo Dybala non si è perso d’animo e ha voluto rispondere così sui social, le sue parole hanno fatto impazzire i tifosi giallorossi.

Roma, Dybala risponde così sui social: le sue parole fanno impazzire i tifosi

La rivalità tra Roma e Feyenoord ormai ha radici profondissime, che risalgono addirittura al 2015, anno del primo recente confronto tra le due squadre. La vittoria in finale di Conference dello scorso anno ha aggiunto ancora più “odio” tra le due tifoserie, ma anche tra le società, soprattutto dopo gli episodi che hanno visto protagonisti i due allenatori nel doppio confronto di quest’anno in Europa League.

Dopo la sconfitta della Roma in finale sui profili social del Feyenoord è apparso un video in cui la società olandese lascia intendere di aver gioito e non poco per la vittoria degli spagnoli. In particolare ha attirato l’attenzione un video dove lo Special One piange dopo la sconfitta contro il Siviglia, accompagnato dalla foto di Totti alla cerimonia del sorteggio Champions che mostra il nome “Feyenoord” con scritto “watch this” (guarda questo).

La provocazione non è passata inosservata, e a rispondere ci ha pensato il campione del mondo argentino Paulo Dybala. La Joya ha commentato il video in questione con 4 pere, per ricordare i quattro gol che hanno concesso alla Roma di eliminare proprio il Feyenoord.

Una risposta che ha fatto letteralmente impazzire i tifosi giallorossi, che sperano sempre di più di poterlo vedere indossare questa maglia anche nel corso della prossima stagione.