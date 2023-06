Roma-Spezia, nuovo infortunio: assente all’Olimpico

Roma-Spezia, nuovo infortunio e assenza in vista dell’ultima gara della stagione allo stadio Olimpico. Ha saltato l’allenamento dopo l’ennesima ricaduta

Tra due giorni la Roma di José Mourinho tornerà in campo allo stadio Olimpico, per l’ultima gara della stagione. In vista della trentottesima giornata di Serie A, quando i giallorossi ospiteranno lo Spezia di Leonardo Semplici, c’è un nuovo infortunio con cui fare i conti per la squadra ligure. Un calciatore ha saltato l’allenamento a causa di un nuovo infortunio: la sua presenza all’Olimpico ad oggi è un miraggio.

Ripartire in campionato per dimenticare la cocente delusione di Budapest e non solo. La Roma tornerà in campo domenica sera allo stadio Olimpico per affrontare lo Spezia di mister Semplici. La squadra ligure è pienamente coinvolta nella lotta salvezza, vero e proprio duello con l’Hellas Verona in vista degli ultimi 90 minuti della Serie A. La Roma dal canto suo vuole ritrovare la vittoria per avere la matematica certezza della qualificazione in Europa League. La Juventus di Allegri dista un solo punto in classifica, anche se c’è da considerare l’ipotesi di un’esclusione dalle competizioni europee per i bianconeri.

Roma-Spezia, si ferma nuovamente Bastoni: tegola per mister Semplici

Non mancano di certo motivazioni alla compagine ligure, guidata in panchina da Leonardo Semplici. La sfida per mantenere la categoria è ancora aperta e vede lo Spezia a pari punti con l’Hellas Verona ad una giornata dal termine della Serie A. La squadra ligure si gioca il tutto per tutto all’Olimpico, ma deve fare i conti con una tegola dall’infermeria.

Si è nuovamente fermato Simone Bastoni, il centrocampista non si è allenato con il resto della squadra. A riportare la notizia è il sito ‘Quotidiano Sportivo’ che da per certa la sua assenza nel match dello stadio Olimpico. Il vice capitano dello Spezia deve fare i conti con l’ennesimo infortunio stagionale, che lo terrà fuori dal campo per l’ultima sfida cruciale dei suoi.