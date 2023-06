Juventus fuori dalle coppe, futuro svelato e tifosi gelati

La Uefa ancora non ha deciso il futuro della Juventus, ma il cammino nelle competizioni continentali sembra già compromesso

I tifosi della Juventus sono da mesi con il naso sullo smartphone e sui giornali per riuscire a capire cosa succederà alla squadra per quanto riguarda la prossima stagione. Gli ultimi mesi non sono stati facili per i torinesi, che hanno visto il proprio club prima penalizzato, poi graziato e infine ancora punito. A causa dell’inchiesta sulle plusvalenze fittizie, inizialmente i bianconeri avevano subito un taglio al bottino di 15 punti.

Dopo questa mazzata, era stato deciso di accogliere il ricorso dell’ex squadra di Agnelli con sospensione della penalizzazione. A metà maggio, però, è arrivata la sentenza ufficiale che ha tagliato le gambe al club piemontese. Il bottino di punti, infatti, non è stato tagliato di 15, ma di 10, portandoli fuori dalla zona Champions. In questi giorni molti si aspettavano anche un’altra mazzata, ovvero quella relativa all’inchiesta sulle manovre stipendi.

Anticipando la Giustizia Sportiva, la Juventus si è mostrata disposta a patteggiare e ammettere i suoi errori, cercando di diminuire quella che sarebbe stata la sanzione. Una mossa intelligente per il club, che però ha solo aumentato le ire di Aleksander Ceferin, presidente della Uefa che non vede di buon occhio i bianconeri dopo la decisione di creare una Superlega insieme a Real Madrid e Barcellona.

Juventus fuori dalle coppe: “Già lo sanno”

Il numero uno dell’organo europeo sta aspettando per cercare di capire come muoversi e punire la squadra di Torino, che ormai è finita nel suo mirino. I bianconeri, infatti, così rischiano parecchio e in arrivo potrebbe esserci l’esclusione dalle competizioni europee.

Aleksander, infatti, sta pensando di squalificarli per una o più stagione, permettendo così a quella che arriva sotto i bianconeri di accedere alle competizioni. Come riportato da Momblano a Juventibus, qualche sussurro è già arrivato ai torinesi che hanno già conosciuto il loro futuro. Secondo il giornalista, infatti, i bianconeri già sanno di essere stati esclusi dalle prossime coppe Uefa.