Roma, tifosi divisi sui social: prime critiche ai Friedkin

Roma, dopo la sconfitta in finale e le dure parole di José Mourinho i tifosi non risparmiano la società: dure critiche per i Friedkin

Il buon lavoro svolto dalla nuova proprietà americana è sotto gli occhi di tutti. Da quando hanno rilevato la Roma i Friedkin hanno cominciato un processo di crescita concreto, affidando la panchina ad un manager di spessore come José Mourinho.

Lo Special One era, ed è tutt’ora, tra i migliori al mondo nel suo ruolo, e nonostante tutto lo ha ampiamente dimostrato nei primi due anni a Roma, soprattutto sul piano della mentalità della rosa, che ad oggi in campo rispecchia a pieno il carattere del suo condottiero.

L’innesto in società di Lina Souloukou è solo l’ultima di una serie di manovre di assoluto spessore, volte a migliorare l’asset del brand Roma a livello globale, ma anche sul mercato sono arrivate mosse intelligenti, che hanno permesso di elevare il tasso tecnico nonostante una situazione economica delicata.

Nonostante questo però dopo la sconfitta in finale qualcosa è cambiato. Parte dei tifosi hanno mosso le prime critiche ai Friedkin, soprattutto a causa delle dure parole del tecnico portoghese a seguito della sconfitta in finale.

Roma, i tifosi si dividono: prime critiche per i Friedkin

Ancora una volta tiene banco l’incertezza sul futuro di José Mourinho, nonostante il suo discorso alla squadra, dal quale si evince la voglia di rimanere, il mister ha poi tuonato in conferenza stampa: “Sono un po’ stanco di essere allenatore, essere uomo di comunicazione, di essere quello che dice che siamo stati derubati. Sono un po’ stanco di essere tutto questo. Io voglio rimanere nella condizione di dare di più.”

Un chiaro segnale alla proprietà, che troppo spesso è rimasta in silenzio in situazioni analoghe. Le parole del mister hanno diviso i tifosi, che per la prima volta da quando il gruppo Friedkin ha ricevuto aspre critiche dai tifosi, che si sono schierati dalla parte del condottiero portoghese.

“Mourinho a vita e fate la Roma grande come meritiamo”, “Fatevi sentire! Assurdo che nessuno parli dopo un anno di torti!”. Questi i commenti apparsi sotto il suo ultimo post di Instagram, alcuni anche più pesanti che invitano i Friedkin ad andarsene: “Se dovete continuare così ve ne potete ritornare in America”.

In molti però hanno difeso l’operato della società, rispondendo per le rime a queste critiche:“Voglio dire a tutti quelli che stanno insultando i Friedkin che vi dovete vergognare tifosetti da 4 soldi. Viva i Friedkin”. La tifoseria sembra divisa sul tema società, anche se la maggior parte dei commenti sui social sembrano comunque essere a favore, ma in molti si aspettano comunque una risposta da parte dei Friedkin, soprattutto per quanto riguarda i fatti accaduti a Budapest.