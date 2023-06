Calciomercato Roma, conto alla rovescia Mourinho: l’addio prende quota

Calciomercato Roma, questione di tempo per l’addio dell’allenatore José Mourinho: il suo sostituto potrebbe arrivare dall’Italia

Il futuro di José Mourinho sembra sempre più incerto nonostante l’anno che resta sul suo contratto. Dopo la sconfitta contro il Siviglia in Europa League il mister ha richiamato a se la squadra, incitandola con un discorso che sembrava poter lasciare poco all’immaginazione.

“Resto qui! Lo faccio per voi!” queste sembravano essere state le parole dello Special One ai suoi uomini, tuttavia nella conferenza stampa post match lasciavano intendere più di qualche malumore: “Sono un po’ stanco di essere allenatore, essere uomo di comunicazione, di essere quello che dice che siamo stati derubati. Sono un po’ stanco di essere tanto”.

Un chiaro messaggio a Pinto e ai Friedkin, che in molti casi sono rimasti in silenzio di fronte ai vari torti subiti dalla Roma in questa stagione. Nonostante la voglia di rimanere il tecnico portoghese deve avere più di qualche certezza, e probabilmente che non riguardi solo l’operato in campo.

Ecco perché un suo probabile addio alla Roma sembra non essere più così improbabile, soprattutto dopo quanto appreso nelle ultime ore.

Calciomercato Roma prende quota l’addio di Mourinho

Quale sarà dunque il futuro di José Mourinho? La vittoria in finale sarebbe potuto essere l’epilogo perfetto per la sua avventura alla Roma, ma la sconfitta potrebbe aver scosso nell’orgoglio lo Special One, che ha giurato ai suoi uomini di essere con loro anche l’anno prossimo, ma il confronto con la società potrebbe cambiare tutto.

Stando a quanto dicono i bookmakers un suo addio non è così improbabile. Sempre secondo le quote un approdo di Giampiero Gasperini sulla panchina della Roma viene pagato solo 3 volte la posta, mentre spicca il nome di Antonio Conte, con una quota di 4,50.

Il meno quotato è De Zerbi, con 25 volte la posta, dopo un’annata incredibile con il Brighton in Premier League. E Mourinho? Per quanto riguarda il tecnico portoghese prende quota l’ipotesi di vederlo sulla panchina del Napoli (quota 8,00), o addirittura Juventus, con un improbabile 75,00 per quella che sarebbe una decisione clamorosa visti i trascorsi tra lui e la società bianconera.

I tifosi ovviamente sperano di vedere ancora Mourinho sulla panchina giallorossa, ma prima ci saranno da chiarire non poche cose con la società.