Futuro Dybala, intreccio con Mourinho: la Premier fa paura

Calciomercato Roma, il futuro di Dybala nonostante le parole di Mourinho è collegato al portoghese. Ecco quello che potrebbe succedere

E adesso che si fa? Non si sa ancora. Soprattutto perché il futuro di Mourinho non si conosce. Come detto ieri un primo incrocio a Trigoria c’è stato con i Friedkin. Ma questione di cinque minuti, niente di più, non c’è stato il tempo – e forse la voglia – di parlare del futuro. Però il tempo sta scadendo, e sarebbe opportuno iniziare a programmare.

Poi si passerà ai giocatori. Con un nome su tutti, quello di Dybala. La Joya ha versato lacrime amare dopo la sconfitta contro il Siviglia, consolato soprattutto da Matic con quel video clamoroso che ha fatto il giro del web e che dimostra come il serbo preso dallo United possa dare ancora tanto non solo in campo ma anche dentro lo spogliatoio. Il Romanista spiega che qualora la Roma avesse vinto la Coppa, qualificandosi alla Champions League, ogni discorso sul futuro di Dybala sarebbe chiuso, con una permanenza certa. Adesso però le cose da valutare sono diverse, a partire dal futuro di Mourinho.

Calciomercato Roma, la situazione attorno a Dybala

In conferenza stampa il tecnico portoghese ha sottolineato come il futuro del campione del Mondo non sia collegato al suo e c’è da crederci. Paulo ha una clausola rescissoria per l’Italia di 20 milioni di euro che la Roma può annullare aumentando l’ingaggio a 6 milioni. E per l’estero questa clausola è di 12 milioni, un cifra che stuzzica diverse squadre di Premier League pronte a strapparlo alla Roma.

E qui torna ovviamente il discorso di Mou. Un discorso che potrebbe portare anche a dimenticare la mancata qualificazione alla prossima Champions League e rimanere insieme a Roma. Sì, perché nonostante le parole dello Special One, sappiamo benissimo che lui ha quel carisma per convincere chiunque a rimanere nonostante tutto.