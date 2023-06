Galtier dice addio al PSG, Al-Thani ha deciso: c’è già la data

Addio Mourinho e futuro al PSG, arriva la decisione finale. C’è già la data, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il futuro del mister giallorosso rappresenta da tempo motivo di grande attesa e interesse all’ombra del Colosseo. Questo alla luce di un contratto in scadenza il prossimo anno e che non garantisce ai tifosi della Roma le giuste certezze di poter continuare a godere di una presenza così nobile e amata in panchina.

Se a ciò si aggiungono le dichiarazioni del mister spese nel corso di questi mesi e, in particolar modo, le lucide esternazioni successive allo scacco di Budapest, si comprende bene come ci siano ancora numerose incertezze che non cancellano però del tutto la consapevolezza di poter continuare ancora con lo Special One in panchina.

La sensazione percepita è che nei prossimi giorni o, addirittura, nelle prossime ore potrebbero arrivare grandi novità. Il campionato è ormai prossimo alla conclusione e Mourinho si è già detto pronto a godersi le meritate e necessarie vacanze, annunciate nei meandri della Puskas Arena sulla falsariga di quanto dichiarato già a Tirana lo scorso anno, quando parlò di un riposo nella sua Setubal con toni certamente più sereni e sottintendenti una più che sicura permanenza nella Capitale.

Futuro Mourinho e addio Galtier: Al-Thani ha deciso

Questa, ora come ora, è invece tutt’altro che certa. Il discorso alla squadra dopo lo scacco sembra sottintendere una grande volontà al preservare la forza e la compattezza di un gruppo che continua a vedere nel portoghese una titanica e quasi paterna guida. Affinché ciò accada, però, sarà necessario consegnare lui le giuste garanzie e rispettarne le esigenze che possano permettergli di ottenere quel “di più” reclamato a gran voce mercoledì sera in conferenza stampa.

La correttezza e la deontologia di un grande uomo di sport si sono in questi mesi riflesse anche nella grande trasparenza e correttezza, palesate con le dichiarazioni relative agli eventuali interessi di altri club. Senza mai nascondere di aver ricevuto avances in inverno (come ammesso già dopo Roma-Empoli), Mourinho ha sottolineato di non aver ricevuto o ascoltato offerte ma ciò non ha comunque contribuito a cancellare le voci circa gli interessi del PSG.

Tante le possibili novità ed evoluzioni dei prossimi giorni, alla luce anche di quanto evidenziato da L’Equipe in queste ore. Secondo le penne francesi, infatti, l’avventura di Galtier a Parigi sarebbe ormai prossima alla conclusione. L’ultima gara sarà quella con il Clermont questa sera, in occasione della 38esima partita di Ligue1.

Il proprietario del club, Al-Thani, ha presenziato nella capitale francese in questi giorni e avrebbe deciso di separarsi proprio in quest’occasione di dire addio al tecnico ex Lille e Nizza. Prevista un’intensificazione della ricerca di un nuovo successore, dalla quale non è da escludersi ovviamente il nome di Mourinho.