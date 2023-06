Mourinho-Friedkin, incontro a Trigoria: ecco cosa si sono detti

Mourinho-Friedkin, primo contatto a Trigoria tra il tecnico e il presidente. ecco quello che i due si sono detti. Una situazione che deve essere chiarita presto

Un primo approccio, un contatto, alla fine dell’allenamento di ieri pomeriggio. José Mourinho e Dan Friedkin si sono visti ieri a Trigoria. Si sono salutati, hanno scambiato qualche battuta, ma non hanno parlato ancora del futuro spiega il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Quel futuro che è evidente lo Special One vorrebbe definire prima di andare in vacanza, lunedì.

Sì, ne ha parlato immediatamente dopo la finale di Budapest il portoghese, quella che adesso è al centro di un’inchiesta da parte della UEFA anche per il comportamento di José alla fine di tutto. Vabbè, ma questo è un altro discorso che vi abbiamo già riportato, qui parliamo di un incrocio tra il presidente della Roma e il suo allenatore. Un incrocio però senza nessun approfondimento. Ma sappiamo adesso che Dan è nella Capitale, e allora ogni momento potrebbe anche essere quello buono per cercare di chiudere la questione.

Mourinho-Friedkin, colloquio in vista?

E chiudere la questione vorrebbe dire parlare con José e insieme dare l’annuncio che i tifosi giallorossi sperano e vogliono. E vale a dire almeno per un’altra stagione continuare con Mou in panchina, fin quando, e almeno, non si chiuderà il contratto che lega il tecnico portoghese alla Roma.

Saranno giorni caldi questi, perché tutto potrebbe succedere anche oggi, oppure Friedkin potrebbe pure chiedere a Mou di rimanere lunedì, invece di partire per le vacanze allungando di un giorno la permanenza e mettersi a tavolino per programmare insieme il prossimo anno oppure dirsi addio. Chissà quello che succederà, chissà come la questione andrà a finire. Di certo però c’è una cosa, i tifosi della Roma, che si erano schierati da un poco di tempo, adesso hanno decisamente deciso di pendere tutti dalla parte di Mou.