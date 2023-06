Mourinho ha chiesto Totti: la lista di Souloukou

Calciomercato Roma, Mourinho vorrebbe un dirigente carismatico come Totti. Un personaggio importante. Ecco i nomi sul taccuino dell’amministratrice delegata giallorossa

Decide Lina. La nuova amministratrice delegata della Roma. Sì, perché la dirigente che ha preso il posto di Berardi, non solo si occupa dei bilanci – e sa bene che il compito di Pinto è assai delicato la prossima estate, ma decide anche i più stretti collaboratori. E anche in questo caso le scelte devono essere fatte con criterio.

Allora, andando con ordine, è il Corriere dello Sport che questa mattina fa un quadro di quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane. Mourinho, intanto, qualora dovesse rimanere alla Roma – ieri un primo incontro con Friedkin c’è stato – vorrebbe un dirigente carismatico, uno alla Totti per intenderci e che non deve per forza essere lui. Ecco perché oltre il nome del capitano, che a Budapest è stato assai vicino alla squadra salutando il gruppo prima che lo stesso entrasse in campo per il riscaldamento, vengono presi in considerazione altri nomi.

Calciomercato Roma, tutti i nomi di Lina

In passato si era parlato di Boniek, che ha sempre negato a dire il vero ogni tipo di trattativa, ma che ritornerebbe volentieri nella Capitale si dice. E ci potrebbe essere anche l’ide Boban, ad esempio, un altro nome che stuzzica. Senza dimenticare, che dopo il suo passato all’Olympiacos, nelle scorse settimane si è parlato anche di Modesto (per ora però non c’è nulla), adesso al Monza, che con Lina Soulouokou ha un ottimo rapporto.

Scelte importanti quindi, non solo in campo ma anche per quelli che dovranno gestire la società nei prossimi anni. E delle valutazioni, ed è normale, verranno fatte anche su Pinto che ha un contratto in scadenza alla fine della prossima stagione così come quello di Mourinho. Insomma, la Roma che verrà potrebbe avere un volto nuovo non solo in campo e in panchina ma anche dietro la scrivania.