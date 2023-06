Roma-Spezia, UFFICIALE: recupero lampo e triplo forfait

Convocati Spezia-Roma, UFFICIALE: tre giocatori assenti nell’ultima sfida di questo campionato.

Domani sera, in un Olimpico come suo solito gremito, andrà in atto l’ultimo capitolo di una stagione che ha regalato non poche emozioni ad una piazza che ha manifestato sempre grande vicinanza e compattezza ai propri giocatori e il proprio allenatore, nei momenti più e meno difficili. In attesa di comprendere se quella di domani sarà una gara anche dal sapore di commiato per lo stesso tecnico o alcuni giocatori, ciò che è certo è che sarà reso omaggio al percorso di Pellegrini e compagni in Europa, abbattutosi solamente contro uno storico muro chiamato Siviglia e per vicende non unicamente legate al valore dell’avversario.

A ciò si aggiunga poi la consapevolezza dell’importanza del match, valevole per gli ospiti l’ultimo treno per restare in Serie A e, contemporaneamente, strada fondamentale per i giallorossi ai fini di una qualificazione in Europa League, dopo aver dovuto dire addio a quel sogno Champions League che passava per la vittoria del secondo trofeo europeo in poco più di 365 giorni. Senza rimuginare troppo sul passato, seppur recentissimo, in casa Roma bisogna fare adesso i conti con un presente che potrebbe risultare fondamentale per l’apparecchiamento del futuro.

Spezia-Roma, UFFICIALE: i convocati di Semplici tra assenze e recuperi

Quest’ultimo passerà, dunque, anche per la sfida tra Mourinho e Semplici, con il mister ex Spal non ancora in panchina in occasione della gara di andata, terminata con la vittoria per due a zero dei giallorossi grazie alle reti di El-Shaarawy e Abraham. Alla luce dell’assenza di impegni successivi, la Roma sembra destinata a schierare la propria migliore formazione per la partita di domani sera, contrariamente a quanto accaduto nelle ultime settimane in vista dell’impegno ungherese.

Sul fronte bianconero, si segnalino le recenti novità legate alle convocazioni di Semplici, annunciate dallo Spezia sui propri canali ufficiali, dove è stata presentata la lista con la diramazione ufficiale dei convocati di domani. Da quest’ultima emerge il recupero di Dragowski e Ampadu mentre tra gli assenti si segnalano Maldini, Caldara e Bastoni.