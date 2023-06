Taylor, il rigore in Fa cup dà ragione a Mourinho: “Roma derubata”

Incubo Taylor e rigore assegnato dopo la consultazione del Var: gli episodi della finale di Europa League non passano inosservati in Inghilterra.

Sono state ore molto difficili e pesanti in casa Roma, laddove si è registrato il beffardo rammarico per uno scacco in finale arrivato al termine di una gara quasi interminabile e non poco ricca di polemiche ed episodi dubbi.

Le lacrime e la tristezza di Dybala o Pellegrini, condite dalle parole spese dai giocatori sui social in questi giorni, hanno certamente fatto da contorno ad una parentesi finale di stagione complicata, viziata da uno scacco in finale che ha spento quel sogno chiamato Europa League da tempo coltivato e inseguito dai giocatori di Mourinho.

Solo il tempo, nemmeno troppo lontano, sarà in grado di disambiguare i tanti dubbi che attualmente interessano il mondo Roma, relativi alla posizione del mister ma anche alle decisioni di Tiago Pinto e colleghi, ben consapevoli di dover intervenire al fine di migliorare la rosa ma altrettanto consci della necessità di osservare paletti e limiti finanziari, come fin qui accaduto durante la presidenza Friedkin.

In attesa di evoluzioni e novità, molte delle quali previste già poco dopo il fischio finale di Roma-Spezia, non sfuggano gli ulitmi aggiornamenti legati a quell’incubo Taylor che ha fatto da filo rosso in questi giorni post Budapest.

Rigore e consultazione del Var nella finale di FA Cup: i tifosi tirano in ballo Taylor

Del fischietto inglese si è parlato sin da subito, alla luce di una gestione dei cartellini e un metro di giudizio non sempre coerente, reso ancor più grave da una serie di scelte poco chiare. Su tutte, ovviamente, fa ancora discutere il mancato controllo del Var per un presunto fallo di mano in area di rigore, poco dopo l’ottantesimo minuto della finale di mercoledì scorso.

Le parole e l’atteggiamento di Mourinho, unitamente alla reazione dei tifosi in aeroporto, hanno contribuito ad aumentare l’attenzione nei confronti dell’arbitro, chiamato in causa anche da alcuni tifosi inglesi in queste ore, contraddistinte dalla grande attenzione per la finale di FA Cup tra Manchester City e United. Dopo l’assegnazione del rigore ai Red Devils tramite consulto del Var, in seguito ad un fallo di mano di Grealish, non sono mancati commenti su Twitter richiamanti all’ormai divenuto famoso episodio di questi giorni.

Come osservato su Twitter da numerosi tifosi Citizens, infatti, il rigore odierno è molto meno netto di quello non assegnato alla Roma. Non sono mancati messaggi di ‘solidarietà’ a Mourinho, il cui punto di vista è stato compreso dai tifosi del City, a detta dei quali Taylor avrebbe derubato i giallorossi.

“La domanda è come mai la Roma non abbia ricevuto lo stesso trattamento dagli arbitri inglesi” rappresenta il riassunto perfetto di una visione che sembra accomunare i tifosi del Manchester City a quelli della Roma, a poche ore dall’esternazione di vicinanza di Pep Guardiola nei confronti del direttore di gara della finale di Europa League.