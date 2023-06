Tielemans alla Roma: dettagli svelati, cifre da capogiro

Calciomercato Roma, voci sempre più insistenti accostano Tielemans ai giallorossi: il verdetto dei bookmakers è senza appello.

Tra i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento di Tiago Pinto per puntellare l’organico a disposizione di José Mourinho c’è sicuramente il centrocampo. La finale di Budapest, sotto questo punto di vista, è stata uno specchio tangibile delle difficoltà riscontrata da calciatori come Wijnaldum da cui ci si aspettava molto di più.

Ecco perché le mosse del GM della Roma in queste ultime settimane sono state volte a carpire eventuali occasioni per rinforzare la zona nevralgica del campo. Oltre ad Aouar, per il quale i giallorossi avrebbero già raggiunto un accordo di massima in attesa di limare gli ultimi dettagli, ai capitolini è stato accostato con una certa insistenza anche il profilo di Youri Tielemans. Il centrocampista belga ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Leicester in scadenza il 30 giugno e si sta guardando intorno alla ricerca di possibili nuovi sbocchi. La Roma ha sondato esplorativamente la situazione per capire eventuali margini di manovra: anche il Milan è sulle tracce del belga che comunque non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

Calciomercato Roma, Tielemans giallorosso: bookmakers scatenati

La corsa per il talentuoso centrocampista del Leicester è appena cominciata e potrebbe riservare interessanti colpi di scena nel corso dei prossimi giorni. Tielemans, del resto, ha già da tempo calamitato l’interesse di diverse big soprattutto in Premier League. Dopo essere stato ad un passo dal vestire la maglia dell’Arsenal, però, Tielemans nelle ultime settimane sarebbe finito prepotentemente nel mirino di Aston Villa e Newcastle.

A confermare lo status quo sono le quote legate al futuro del belga. I betting analyst di Bet365, infatti, quotano a 2.50 un possibile approdo di Tielemans all’Aston Villa: opzione molto più calda rispetto a quello che lo porterebbe al Newcastle (4.50) e all’Arsenal (6.00). Più staccante, invece, le candidature di Liverpool e Roma: un possibile approdo di Tielemans all’ombra dell’Anfield Road è infatti quotato a 6.50, mentre i giallorossi si trovano in lista a quota 9.00. Ancora più alto il binomio Brighton-Tielemans, in lavagna a 13.