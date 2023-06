Calciomercato Roma, addio e tradimento immediato in Serie A: idea Napoli per il centrocampo.

Difficile pensare all’ultimo impegno casalingo contro lo Spezia, in giorni attualmente contraddistinti ancora dal forte rammarico per l’accaduto di mercoledì scorso. Il dolore per la sconfitta in Europa League, come noto, è stato acuito dalle singolari scelte dell’arbitro Taylor, a dir poco dubbie e in grado di infiammare gli animi di una piazza che attendeva e inseguiva il gran sogno europeo da non poco tempo.

Attutire e razionalizzare lo smacco non sarà compito semplice e di immediata esecuzione ma nella Capitale deve comunque diffondersi la consapevolezza circa la necessità di guardare avanti, verso un futuro che passa anche dall'impegno di domani contro lo Spezia.

Troppo importante avere ragione dei bianconeri liguri, alle prese con la lotta salvezza ma rappresentanti un banco di prova di fondamentale superamento ai fini di un piazzamento in Europa League, evitando l’approdo in una Conference che, seppur evocatrice di bei ricordi, rappresenta uno status non considerato più all’altezza degli investimenti fatti nel corso di questi anni. In attesa di responsi e dell’avvio di un calciomercato che potrebbe regalare non poche novità, arrivano importanti aggiornamenti su uno degli elementi più discussi di questa stagione.

Calciomercato Roma, suggestione Wijnaldum in casa Napoli

Ci riferiamo a Georginio Wijnaldum, approdato a Roma nelle settimane immediatamente successive all’ingaggio di Dybala, al termine di una trattativa propiziata dalle diplomazie nate sul ricco asse tra le due capitali ma concretizzatasi certamente in modo non semplicissimo.

Al termine di un periodo di discussioni e accordi su condizioni di arrivo e divisione dello stipendio, il centrocampista di caratura internazionale è finalmente arrivato alla corte di Mourinho con lo status di top player, forte di quell’esperienza accumulata in Premier League con la maglia del Liverpool.

La sua esperienza italiana, come noto, non è però stata delle migliori, alla luce del triste infortunio rimediato alla vigilia della prima sfida casalinga dei giallorossi, contro la Cremonese, e che ha visto Wijnaldum tornare a disposizione solamente in primavera.

Il suo contributo non è però stato in grado di toccare le cime sperate e, anzi, ha visto Gini distinguersi per prestazioni deludenti che hanno scoraggiato molti tifosi della Roma, interrogatisi sul perché di un’involuzione così palese che lo ha visto divenire elemento amorfo in una finale di Europa League da lui disputata a livelli ben più bassi rispetto allo status del proprio nome.

Se in un primo momento la sua permanenza figurava come legata alla capacità della Roma di trovare felici punti di incontro con il PSG, l’ex Liverpool parrebbe ormai sempre più vicino al dire addio ai giallorossi. A tal proposito, le penne di AreaNapoli.it hanno evidenziato come il futuro dell’olandese possa comunque trattenerlo in Serie A. Ciò alla luce del possibile interesse che potrebbe stimolare le attenzioni del Napoli, decisosi a non puntare su Ndombelé e potenzialmente in grado di interessarsi al 25.