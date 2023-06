Calciomercato, 7 milioni per il sì: ha già firmato con la Roma

Calciomercato Roma, ha già firmato: nei prossimi giorni l’annuncio. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

A poco meno di una settimana dalla grande delusione di Budapest, in casa Roma c’è ancora tanto rammarico, unito però alla consapevolezza di aver dato tutto per la maglia e la città, onorate fino all’ultimo secondo di una competizione europea affrontata sempre con il massimo dell’attenzione e della voglia, risultate però insufficienti solamente per una gestione di gara da parte dell’ormai divenuto Taylor che si è distinto per un metro di giudizio a dir poco incoerente.

Continuare a parlare del fischietto inglese, non a caso finito in queste ore in un’indagine Uefa, sarebbe però poco produttivo, così come il soffermarsi su qualsivoglia aspetto che tocchi direttamente quanto accaduto a Budapest. Il rammarico è grande e importante, alla luce di un sogno che in tanti coltivavano già dal post-Tirana e che si è spento solamente dopo 143 minuti di pura e orgogliosa battaglia.

Necessario, adesso, guardare avanti, come sottolineato dallo stesso Mourinho dopo la finale di Conference, quando poneva la vittoria nella neonata competizione continentale come un tassello da porre a inizio di un percorso che avrebbe dovuto garantire una crescita costante e progressiva.

Calciomercato Roma, Smalling firma il rinnovo: i dettagli

Lo stesso andrà fatto anche dopo Budapest, al netto della consapevolezza di un risultato diverso ma che non cancella l’orgoglio e l’impegno di Pellegrini e compagni in questi altri dodici mesi trascorso con la titanica guida di Mourinho in panchina. Questa sera, intanto, sul prato dell’Olimpico, arriverà lo Spezia di Semplici. Fondamentale una vittoria per confermare l’approdo in Europa League, gettando nuove basi per la crescita di un progetto ancora vivissimo.

Questo passerà certamente anche dai rinforzi del prossimo calciomercato e dalle scelte di un Tiago Pinto atteso da una pluralità di valutazioni a dir poco importante. Su tale fronte, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti de Il Corriere dello Sport, relativi alla firma di Chris Smalling. Divenuto oggetto di grande attenzione e timore nei mesi passati, il rinnovo del difensore centrale sarebbe ormai ultimato, come confermato anche dalla presenza dell’agente a Trigoria nella giornata di ieri.

In particolar modo, il numero 6 avrebbe firmato un rinnovo fino al 2025 da 3.5 milioni di euro a stagione e si è già sottoposto alle foto di rito per l’ufficializzazione, attesa a breve. Dopo le pratiche mediatiche legate all’annuncio social e svolte nella giornata di ieri, l’ufficialità potrebbe giungere già domani, quando inizieranno le vacanze dei giallorossi ma, parallelamente, un percorso destinato ad uno slancio catartico post Budapest, al centro del quale non poteva che esserci anche il pilastro e colosso ex United.