Calciomercato Roma, addio certo: lo hanno scaricato

Calciomercato Roma, i tifosi lo hanno scaricato nel momento in cui è stato letto il suo nome. L’addio ormai è certo

La Roma è pronta a scendere in campo contro lo Spezia per l’ultima giornata di Serie A. Da domani sarà storia. Con Pinto che sarà obbligato a fare delle scelte. Ma, principalmente, c’è da scoprire il futuro di Mourinho, con lo Special One stasera squalificato che non ha ancora incontrato i Friedkin per programmare il futuro.

Chiaro ed evidente che ci sarà una Roma con Mourinho e ci sarà una Roma senza Mourinho. Ma principalmente ci sarà anche una Roma senza Wijnaldum. E anche i tifosi hanno deciso, visto che l’accoglienza per il centrocampista olandese non è stata delle migliori.

Calciomercato Roma, fischi per Wijnaldum

Allora, nel momento in cui è stata letta la formazione della Roma all’Olimpico, nel momento in cui è stato letto il nome di Wijnaldum, qualche fischio è arrivato. Insomma, se Pinto ha nella sua testa l’idea di non riscattarlo dal Psg soprattutto per lo stipendio che l’ex Liverpool percepisce, un “aiuto” è arrivato pure dai tifosi che prima lo hanno accolto come un re, poi lo hanno aspettato dopo l’infortunio, ma adesso sono stanchi di vedere un giocatore che non ha mai dato quello che tutti si aspettavano.

Pesa senza dubbio quella che è stata la sua prestazione contro il Siviglia, impalpabile, senza nessuna scossa nel momento in cui è arrivato il cambio. E anche la questione rigore, dove qualcuno si è tirato indietro, ma non sappiamo chi lo ha fatto. Insomma, un addio.