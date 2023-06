Calciomercato Roma, doppio colpo gratis: sostituto immediato

Calciomercato Roma, addio e sostituto immediato: nuova firma gratis targata Tiago Pinto. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

C’è sempre un domani: fondamentale sottolinearlo soprattutto in momenti delicati come quello attuale, contraddistinto in casa Roma da tanta incertezza nonché da un rabbioso e rammaricante smacco successivo all’attesa e l’anelito alla vittoria dell’Europa League alimentati nel tempo e divenuti sempre più concreti nel corso di questi mesi.

Se al Siviglia vanno dati i meriti per una non casuale settima vittoria nella competizione continentale, giusto evidenziare altresì la nobiltà del percorso di Pellegrini e compagni, fermatisi dopo una finale dal minutaggio storico e contraddistinta da una serie di scelte arbitrali che, forse, avrebbero potuto indirizzare la gara e il futuro su ben altri binari.

Ciò non cancella comunque la consapevolezza legata alla serietà e l’importanza del progetto Friedkin che, certo, non potrà adesso godere della linfa economica che il trionfo di Budapest avrebbe garantito ma che, al contempo, non è da considerarsi epurato dalle concrete intenzioni dei texani di continuare a far crescere il mondo Roma tutto.

Calciomercato Roma, Ndicka sempre più vicino

Serviranno idee e progettualità, come fin qui accaduto in questa pase post-Pallotta. Se è vero che dopo la finale c’è qualcuno che ha iniziato a storcere il naso verso Dan e Ryan per una presenza evidente ma fin troppo silente, è altrettanto giusto evidenziare come la nuova proprietà abbia continuato ad operare ai fini di una crescita che passerà anche dalle scelte dei prossimi mesi.

La questione attualmente più calda interessa il futuro di Mourinho, per il quale potrebbero arrivare importanti novità già nei prossimi giorni, in seguito al responso finale del campionato dopo la partita con lo Spezia e al termine degli attesi e previsti confronti tra lo Special One e i Friedkin. Frattanto, come emerso già nelle scorse settimane e mesi, in casa Roma si continua a lavorare sottotraccia per migliorare la qualità dello scacchiere, cercando di confermare i pilastri di quest’ultimo e, al contempo, di rimpolpare la compagine con approdi funzionali quanto intelligenti.

Su tale fronte, non sfuggano le notizie odierne de “Il Corriere dello Sport”, legate alla vicinanza del colpo Ndicka. Il centrale quasi ex Eintracht Francoforte, si svincolerà dal club tedesco a fine mese. Da tempo rappresenta, nel suo ruolo, uno dei profili più appetibili a livello europeo. La pratica per l’ingaggio da parte della Roma sarebbe a dir poco ben avviata, con Ndicka destinato a rappresentare prossimamente un valido coadiuvante per le retrovie capitoline.

Dopo Aouar, dovrebbe essere lui il secondo rinforzo gratis, andando a prendere il posto di un Diego Llorente rivelatosi fin qui pedina importante ma circa la quale la Roma avrebbe per ora deciso di non effettuare il riscatto alle condizioni attauali del retrocesso Leeds.