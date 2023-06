Calciomercato Roma, scadenza fissata e ‘sacrificio’ per la firma

Calciomercato Roma, ‘sacrificio’ per la firma e deadline fissata: manca sempre meno. Gli ultimi aggiornamenti.

Plurime situazioni andranno monitorate e affrontate in casa Roma nel corso delle prossime settimane, immediatamente successive non solo allo scacco europeo che ha consegnato importante tristezza e disillusione alla piazza tutta ma anche ad una gara con lo Spezia che quest’oggi potrebbe dare non poche indicazioni sul futuro cammino europeo di Pellegrini e colleghi, oltre che a sentenziare sulle ultime speranze di permanenza in Serie A degli uomini di Semplici.

A campionato concluso, poi, tante questioni saranno affrontate dagli addetti ai lavori, ben consapevoli di dover monitorare numerosi scenari che permettano di ben proseguire il progetto targato Friedkin, fin qui in grado di restituire soddisfazioni importanti ma anche la consapevolezza di dover perfezionare diversi aspetti per continuare a crescere. Ne sanno certamente qualcosa gli stessi proprietari, ben consci di dover cercare quanto prima un punto di accordo con Mourinho al fine di garantire le giuste condizioni per una permanenza gradita ai più, Special One compreso.

Calciomercato Roma, ‘sacrificio’ El Shaarawy per il rinnovo con i giallorossi

Buona parte del lavoro, poi, spetterà anche ai dirigenti e, in particolar modo, ad un Tiago Pinto che dovrà cercare da un lato di rinforzare la squadra, dall’altro di trovare i giusti compromessi per migliorare lo scacchiere nel pieno rispetto di quelle esigenze finanziarie rese ancora più complicate dai mancati introiti Champions per lo scacco beffardo rimediato lo scorso mercoledì contro il Siviglia.

Sullo sfondo, poi, ci sono anche i non pochi discorsi legati a rinnovi ed eventuali partenze, alla luce delle eterogenee situazioni contrattuali in casa Roma che costringeranno gli addetti ai lavori a importanti e attente valutazioni su tanti fronti. Se la notizia della giornata ha interessato l’ormai imminente rinnovo di Chris Smalling, è altrettanto giusto evidenziare come i nomi di El Shaarawy o Matic stimolino in tale senso l’attenzione giallorossa in modo non meno veemente.

In attesa di comprendere qualcosa di più sul futuro del leader Nemanja, il cui rinnovo sarebbe teoricamente già scattato, si evidenzino le ultime novità sul 92, riferite quest’oggi dalle penne de Il Tempo. Anche quest’anno, l’ex Milan e Monaco si è rivelato un coadiuvante importante per la squadra, ben inserito nel progetto e nel gruppo, oltre che in una piazza che ne ha sempre riconosciuto valore e professionalità.

Il contratto scadrà il prossimo 30 giugno ma la suddetta fonte evidenzia come da parte del giocatore ci sia la volontà di restare, emersa anche dalla sua disponibilità ad abbassarsi uno stipendio che attualmente fa registrare la cifra 3.5 milioni di euro annui nella busta paga dei Friedkin.