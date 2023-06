Europa League, nella top 11 ci sono quattro romanisti

Europa League, dopo la finale di Budapest è stato scelto il miglior undici del torneo: nella formazione sono addirittura quattro i romanisti

Il cammino della Roma in Europa League è stato lungo e ricco di insidie. Sin dai i gironi il tifoso giallorosso aveva intuito le enormi sofferenze che gli si ponevano davanti, ma nessuno avrebbe mai immaginato un epilogo simile. Dopo il secondo posto dietro al Betis in molti pensavano che questa squadra non sarebbe arrivata lontano, ma anche grazie ai grandi meriti dell’allenatore la verità è stata un’altra.

José Mourinho è riuscito a spingere i suoi calciatori oltre il limite, riuscendo a tirare fuori da ognuno ben oltre il 100%, questo purtroppo si è ripercosso sulla condizione fisica dei suoi uomini, che a causa delle tante partite ravvicinate hanno cominciato ad accusare la stanchezza nel finale di stagione.

Le partite contro Feyenoord e Bayer Leverkusen sono state senza dubbio le più sofferte. All’andata con gli olandesi in particolare sembrava che tutto potesse essere compromesso dal rigore sbagliato dal capitano Lorenzo Pellegrini, e la sconfitta che ne è poi derivata, ma così non è stato.

Al ritorno una prestazione sontuosa di tutti gli uomini in campo, ed un gol del fenomeno Paulo Dybala hanno permesso alla Roma di ribaltare la situazione. Il torneo ormai è alle spalle, così come la sconfitta di Budapest, ma la Uefa ha voluto premiare i giallorossi, nominandone addirittura quattro nella top 11 del torneo.

Europa League, nella top 11 del torneo ben quattro giallorossi

Le grandi prestazioni dei nostri ragazzi non potevano, e non sono passate inosservate. Sono molti i calciatori che meriterebbero una menzione d’onore, soprattutto per lo spirito di abnegazione dimostrato in campo, ma purtroppo non tutti loro saranno presenti nella top 11 della Uefa.

La formazione scelta è un offensivo 4-3-3, con in porta Bounou del Siviglia, difesa a quattro formata da Navas, Tah, Smalling e Acuna (anche qui molto Siviglia in campo), linea di centrocampo a tinte giallorosse con Pellegrini e Matic accanto al croato Ivan Rakitic, tridente ricco di qualità che vede come interpreti Rashford, Boniface e Dybala.

Non mancano dunque nemmeno le sorprese, con l’attaccante dell’Union Berlino Boniface che ha stupito i critici a suon di gol e prestazioni da grande calciatore. Non potevano mancare ovviamente gli elementi migliori del Siviglia campione, come infatti dimostrano le scelte di Bounou, Navas, Acuna e Rakitic.