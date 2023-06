Formazioni ufficiali Roma-Spezia: la scelta su Dybala

Formazioni ufficiali Roma-Spezia, Mourinho sorprende ancora e cambia molto rispetto alla finale di Budapest: Dybala ancora in campo?

A pochi giorni dalla finale di Budapest il rammarico e la delusione per la sconfitta è ancora nell’aria. Non è facile, ma bisognerà ripartire da subito, dalla partita odierna con lo Spezia, se la Roma vuole davvero giocare anche l’anno prossimo la Uefa Europa League.

Nonostante la disfatta dalle parole dei calciatori sembra essere scattato quel desiderio di rivalsa che fa ben sperare per la prossima stagione. Su tutti il capitano, Lorenzo Pellegrini, e Paulo Dybala, due degli uomini simbolo di questa squadra, hanno deciso di metterci la faccia attraverso dei video che sono apparsi sui social, ma soprattutto dando la disponibilità all’allenatore per giocare, malgrado il dolore e la fatica accumulate a Budapest.

Questa, comunque vada a finire, potrebbe essere la grande eredità di Mourinho. Lo Special One potrebbe aver davvero gettato le basi per quel cambio di mentalità che i tifosi da tanto stanno aspettando, ma la società dovrà essere preparata a sostituirlo con un nome all’altezza nel caso in cui lui stesso decida di non continuare la sua avventura nella capitale.

Non è ancora il momento però di pensare alla prossima stagione. La partita odierna può dire molto sul futuro a breve termine della squadra ed una vittoria è fondamentale, ecco il perché delle scelte dei due allenatori.

Formazioni ufficiali Roma-Spezia

La Roma è impegnata oggi in quello che sarà l’ultimo match della stagione, nonché ultima gara davanti ai propri tifosi, che ancora una volta riempiranno lo stadio per far sentire tutta la vicinanza ai giocatori e al mister, protagonisti di una storica cavalcata in Europa League.

Per i giallorossi è un match da dentro o fuori, soprattutto perché in caso di vittoria della Juventus i bianconeri scavalcherebbero la squadra di Mourinho, che si ritroverebbe così al settimo posto, che significherebbe Conference League.

Discorso molto simile per lo Spezia. Anche per loro infatti questa è una vera e propria partita da dentro fuori, in caso di sconfitta e del pareggio del Verona sarebbero proprio i bianconeri a retrocedere. Ci si aspetta dunque una vera e propria battaglia in campo, con entrambe le squadre che vorranno cercare di ottenere il massimo risultato, ed i rispettivi allenatori hanno scelto di scendere in campo così:

Roma (3-4-2-1): Svilar ; Celik, Smalling, Mancini; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Belotti

Spezia (3-5-2): Zoet; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Amian, Bourabia, Esposito, Zurwokski, Reca; Nzola, Gyasi.