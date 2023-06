Mourinho, striscione dei tifosi giallorossi per il tecnico portoghese durante la partita contro lo Spezia: “Roma è con te”. Mandato un chiaro segnali ai Friedkin per il futuro

“Mou Roma è con te”. Ok, non ce n’erano bisogno, ma i tifosi della Roma, con uno striscione piazzato nel cuore della Curva Sud, hanno fatto capire ai Friedkin che tenere Mourinho è la cosa da fare. Sì, il popolo giallorosso si è schierato apertamente con il portoghese. E ripetiamo, non ce n’era bisogno, ma questo è un ulteriore segnale che arriva dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia.

Sono stati giorni interessanti questi appena trascorsi a Trigoria, con un doppio incrocio tra la proprietà americana e lo Special One: saluti, ma niente di intenso. Niente seduta a tavolino come servirebbe per programmare il futuro. Al momento non c’è stato quell’incontro che servirebbe per mettere le cose in chiaro. E Mou ha già annunciato che da domani per lui sarà vacanza.

Mourinho, chiaro il segnale ai Friedkin

Non sappiamo quello che succederà, anche perché il tecnico della Roma questa sera non è in panchina per via della squalifica e quindi non conosciamo il suo stato d’animo, non possono essere visti sorrisi e nessuno può farsi un’idea di come sta vivendo questi momento. Di certo c’è una cosa: i tifosi della Roma sono con lui, tutti.

I prossimi saranno giorni intensi. Con ognuno che dirà la propria e di questo ne siamo certi. Ma la verità si conoscerà solamente quando qualcuno della società, o Mourinho stesso, dirà quello che succederà il prossimo anno. Sappiamo anche che il tecnico ha ancora un altro anno di contratto con la Roma, ma questo sembra essere un dettaglio.