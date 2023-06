Mourinho, rivoluzione PSG e addio in settimana: hanno già deciso

Rivoluzione PSG e addio Galtier: dialoghi avviati ed evoluzioni attese prossimamente. Coinvolto anche José Mourinho, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Come sovente evidenziato, le questioni da affrontare e risolvere in casa Roma sono certamente numerose e abbracciano ovviamente anche la posizione di un allenatore che, anche dopo il pesante e triste scacco di mercoledì, non ha nascosto la propria volontà di rimanere nella Capitale ed onorare un contratto che attualmente lo lega ai Friedkin fino al 2024. Questo, però, previo il rispetto di condizioni già richieste in passato e che, ora come ora, sembrano interessare non unicamente il calciomercato ma anche cambiamenti endogeni che permettano di tutelarne il peso e la propria posizione all’interno del club.

Importanti novità e cambiamenti sono dunque attesi prossimamente, in seguito a quel responso finale di Roma-Spezia dal quale passerà anche il futuro europeo di una squadra che, dopo Budapest, intende quantomeno confermare la propria presenza in Europa League, evitando una discesa in una Conference che evoca bei ricordi ma che rappresenterebbe una sorta di regresso dopo le aspettative e gli investimenti di inizio anno.

Tra nuovi ingaggi e l’addio di Galtier, la rivoluzione PSG non prevede l’ingaggio di Mourinho

Frattanto, proprio mentre Tiago Pinto continua le proprie valutazioni e il proprio lavoro finalizzato al rinforzo della rosa nel pieno rispetto delle esigenze finanziarie dei Friedkin, il nome di Mourinho continua ad essere uno dei più chiacchierati e discussi, non solo in casa Roma. Se all’ombra del Colosseo ci si sta chiedendo quando sarà possibile disambiguare la posizione dello Special One, con il quale i Friedkin hanno tenuto in questi giorni contatti dal sapore di disgelo ma non ancora totalmente chiarificatori, in tante altre piazze di Europa il nome di José continua a stimolare interessi e attese.

In particolar modo, abbiamo visto come in queste ultime settimane si siano intensificate le notizie legate al possibile futuro di Mourinho a Parigi, rappresentante da qualche mese una suggestione legata all’addio di Galtier e il rapporto amicale tra il tecnico portoghese e il dirigente dei parigini, Campos. In questi ultimi giorni, contraddistinti dall’ormai acquisita consapevolezza che, oltre a Sergio Ramos e Messi, anche il mister andrà via, la pista Mourinho sembra essersi raffreddata sempre di più all’ombra della Torre Eiffel.

In giorni potenzialmente decisivi per l’ingaggio di Luis Enrique, in lizza al corpo di allenatori monitorati dagli adepti di Al-Thani, Telefoot evidenzia importanti aggiornamenti proprio su José Mourinho. In questa fase, infatti, si stanno registrando non solo dialoghi e attese per Asensio e Bernardo Silva ma anche decisioni importanti sul fronte allenatore. Da quest’ultimo punto di vista, la suddetta fonte evidenzia esplicitamente come Mourinho non sia destinato a rappresentare un sostituto di Galtier, pronto a salutare nel corso della settimana prossima.