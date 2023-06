Pokerissimo Real, addio Roma: richiesta accettata e nuova svolta

Calciomercato Roma, il Real Madrid ha messo la freccia: l’offerta è già stata fatta recapitare. Florentino Perez ha detto sì: adesso cambia tutto.

L’ultimo impegno ufficiale prima del definitivo “rompete le righe”. Quella che sta per chiudere definitivamente i battenti è stato comunque un anno ricco di impegni per la Roma, che contro i liguri non può comunque permettersi passi falsi. I giallorossi, infatti, vogliono assicurarsi la matematica certezza della qualificazione in Europa League dopo aver accarezzato a lungo il sogno di alzare il trofeo nella palpitante sfida di Budapest con il Siviglia.

Intanto a prendersi la scena sono le indiscrezioni e gli spifferi di mercato. Già da tempo, in realtà, i giallorossi si sono mossi con decisione per cominciare a delineare colpi importanti per la prossima stagione. Nelle scorse settimane, ad esempio, Tiago Pinto ha avviato dei contatti importanti sia con l’entourage di Aouar che con quello di N’Dicka, per provare a trovare la quadra definitiva. Tuttavia quelli del difensore dell’Eintracht Francoforte e del metronomo del Lione non sono gli unici obiettivi sui quali la Roma ha messo gli occhi.

Calciomercato Roma, il Real Madrid mette la freccia per Firmino: lo scenario

In tempi non sospetti, infatti, ai giallorossi è stato accostato anche il nome di Roberto Firmino. Dopo aver annunciato il suo addio al Liverpool e aver salutato in modo caloroso il popolo “Reds”, l’attaccante brasiliano è alla ricerca di un nuovo club nel quale rimettersi in gioco. Le offerte di certo non mancano, a cominciare da qualche proposta esotica arrivata sulla scrivania dell’ex jolly dell’Hoffenheim. Firmino, però, vuole continuare ad incantare nel “Vecchio Continente”, ritagliandosi un ruolo da protagonista in un top club.

A tal proposito da non trascurare l’ultima soffiata rilanciata da Defensa Central. Secondo quanto evidenziato dalla fonte iberica, infatti, il Real Madrid sarebbe disposto a compiere uno sforzo finanziario per garantire l’arrivo di Firmino. Pur di lusingare l’attaccante brasiliano, infatti, Florentino Perez sarebbe disposto ad avallare un’offerta da circa 5 milioni di euro a stagione, pareggiando di fatto le richieste del calciatore. Seguiranno aggiornamenti.