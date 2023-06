Ribaltone in Serie A, bomba UFFICIALE della Figc

Ultim’ora in Serie A, ribaltone e smentita immediata della FIGC sulla caldissima situazione legata al walzer di panchine del nostro campionato.

Fra poche ore anche quest’edizione del campionato risulterà conclusa, con la vittoria più che meritata del Napoli e un piazzamento Champions ormai delineato. In attesa di comprendere responsi e sentenze sulla questione Juventus, poi, restano ancora alcuni dubbi legati ai piazzamenti europei rimanenti, oltre che a quei discorsi legati alla salvezza che passeranno anche dall’incontro di stasera tra la Roma e lo Spezia.

I giallorossi, dal proprio canto, dovranno cercare di centrare i tre punti per confermare quantomeno un piazzamento in quell’Europa League divenuta sogno sfiorato e motivo di grande rammarico in questi ultimi giorni. Sul proprio cammino troveranno però una squadra ben allenata e consapevole di dover arrivare nella Capitale con l’obiettivo di centrare un bottino pieno per sperare nella salvezza, previo l’arrivo di buone notizie da Milano.

Ribaltone immediato Napoli, FIGC smentisce i contatti Mancini-De Laurentiis

Come ogni anno, a stagione conclusa, inizieranno poi finalmente valutazioni e decisioni legate all’apparecchiamento di un futuro che, anche in casa Roma, non risulta ancora chiarissimo. A generare attesa e discussione è, su tutte, la vicenda legata al futuro di Mourinho, in grado di tenere vivissima l’attenzione dei non pochi tifosi che vedono nell’allenatore portoghese il fautore principale di una crescita universale di squadra, brand e club e dal quale, dunque, non può prescindere il progetto Friedkin.

La posizione del tecnico non rappresenta però l’unica in bilico nel nostro campionato, laddove sono attese e previste importanti novità sulle panchine che toccheranno anche i campioni di Italia. Dopo la schiacciante vittoria in Serie A, infatti, la separazione tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti è ormai cosa fatta, come emerso dalle dichiarazioni nelle settimane precedenti del patron azzurro, seguite poco dopo dall’ammissione del certaldino, dettosi contentissimo di quanto ottenuto e necessitante di un riposo dopo la grande impresa.

Una vicenda certamente importante e che ha generato non poche attenzioni, soprattutto alla luce della ricerca da parte di De Laurentiis di un valido sostituto che possa raccogliere la pesante eredità lasciata dall’ex Roma. Tra i vari nomi, era emerso in queste ore anche quello di Roberto Mancini, attuale CT della Nazionale e, secondo Il Corriere dello Sport, recentemente contattato dai campani per sondarne la disponibilità

Come riportato dall’Ansa, la Federcalcio ha però prontamente smentito tale scenario, circa il quale è arrivato in questi minuti il comunicato dal contenuto chiaro quanto lapidario. “Il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, non ha ricevuto chiamate da Aurelio De Laurentiis o suoi emissari per andare a occupare la panchina del Napoli“.