Roma-Spezia, Abraham fa crack: infortunio e cambio immediato per l’attaccante inglese. La sensazione è che sia qualcosa di grave

a sua partita è durata solamente 14 minuti. Poi l’infortunio, con una torsione naturale del ginocchio, che ha costretto Foti a toglierlo dal campo e a mandare in campo Spinazzola. Il match di Abraham è durato davvero poco, pochissimo, e purtroppo la sensazione è che sia qualcosa di grave.

Si è capito immediatamente che l’attaccante inglese si era fatto male seriamente. E appena lo staff medico giallorosso è entrato in campo ha fatto cenno alla panchina che l’attaccante che aveva preso il posto di Belotti – che ha chiuso il suo campionato a zero reti – non avrebbe potuto continuare. Al suo posto come detto è entrato Spinazzola, col “giallo”, visto che doveva entrare Wijnaldum.