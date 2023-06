Roma-Spezia decisivo anche per il futuro di Dybala: Pinto incontra Antun

Calciomercato Roma, Spezia potenzialmente decisivo anche per il futuro di Dybala. Antun all’Olimpico in attesa di evoluzioni di una Joya che potrebbe vacillare solo a determinate condizioni.

Sin dal giorno del suo approdo, il nome di Paulo è stato in grado di infiammare il cuore dei propri tifosi con la stessa veemenza con la quale ha generato preoccupazioni. Queste ultime hanno fatto da filo rosso a questo campionato, contraddistinto da diversi stop da parte del numero 21, alle prese da tempo con limiti fisici che ne hanno sovente depauperato una continuità che non trova da tempo.

Ciononostante, l’ex Juventus si è rivelato fattore più che importante nel corso di questo suo primo anno all’ombra del Colosseo, come emerso dalla qualità messa sempre a disposizione quando chiamato in causa nonché gli importanti timbri siglati con gol e assist in appuntamenti di gala.

La marcatura a Budapest lo scorso mercoledì è certamente annoverabile tra gli esempi più recenti, seppur fungente da evocatore di ricordi non proprio felici per l’evoluzione di una gara che ha poi visto spegnere dopo 143 minuti di gioco quel sogno chiamato Europa League, coltivato e inseguito proprio grazie anche alle reti dell’argentino.

Calciomercato, il futuro di Dybala può passare anche da Roma-Spezia

Le dette preoccupazioni legate alla posizione di Dybala hanno in realtà riguardato, poi, anche una permanenza nella Capitale circa la quale erano stati quasi sempre prontamente coltivati dubbi. Questi erano stati generati soprattutto dalla consapevolezza della presenza di una clausola rescissoria dal valore a dir poco esiguo rispetto allo status del giocatore.

Se a ciò si aggiunge la mancata qualificazione in Champions e la non ancora avvenuta disambiguazione del futuro di Mourinho, si comprende bene come il futuro del La Joya rappresenti uno dei tanti motivi di ansiosa attesa tra le fila giallorosse. Su tale fronte, però, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti de La Gazzetta dello Sport, le cui penne hanno stamane ricordato come la clausola possa essere neutralizzata tramite un aumento dell’ingaggio a 6 milioni di euro all’anno.

Paulo avrebbe deciso di non ‘tradire’ la Roma in Serie A ma potrebbe vacillare di fronte alle eventuali avances di Real Madrid o PSG: la sua permanenza, stando a quanto si legge, potrebbe essere legata anche alla disputazione dell’Europa League, passante per i 90 minuti di stasera contro lo Spezia, quando in tribuna sarà presente anche l’agente Jorge Antun, atteso dal meeting con Tiago Pinto per entrare nel vivo delle discussioni.