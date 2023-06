Roma-Spezia, le probabili formazioni dei quotidiani

Roma-Spezia, stasera all’Olimpico si chiude una stagione che ha purtroppo regalare una delusione enorme per i giallorossi. Ecco le scelte di Mourinho

Ultima in casa. Ultima della stagione. Contro uno Spezia che ha bisogno di punti per cercare una salvezza difficile. La Roma ospita la truppa di Semplici e sarà abbracciata di nuovo da un Olimpico in festa, ancora tutto esaurito. Ma la sensazione è che il match sarà solamente da cornice. Le attenzioni saranno rivolte tutto su Mourinho.

Il tecnico come sappiamo sarà squalificato quindi non potrà essere in panchina. Ma tutto lo cercheranno in tribuna, se sarà lì, per cercare di capire il volto, le emozioni che farà vedere. Perché quella di stasera a scanso di equivoci potrebbe anche essere l’ultima dello Special One con la Roma. L’incontro con i Friedkin non c’è stato ancora, ma segni di disgelo a quanto pare ne sono arrivati dalla proprietà americana. Vabbè, vedremo quello che succederà nelle prossime ore e nelle prossime settimane, intanto andiamo a vedere quelle che potrebbero essere le scelte per il match di questa sera.

Roma-Spezia, le scelte di Mourinho

Turnover o no? Poco secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina: Rui Patricio in porta, Mancini, Smalling e Llorente dietro. Celik e Zalewski sugi esterni, in mezzo al campo Cristante e Bove. Alle spalle di Abraham, unica punta, El Shaarawy e Pellegrini.

Discorso diverso invece fa Sky, che sottolinea come Dybala, in attacco, tornato distrutto da Budapest dopo la sconfitta contro il Siviglia, dovrebbe avere una maglia da titolare. Così come Pellegrini: entrambi hanno deciso di scendere in campo nonostante contro lo Spezia avrebbero potuto riposare visto che fisicamente non stanno bene. Ma non volevano mancare per nessuna ragione al mondo a questo appuntamento. Per il resto le scelte sembrano davvero fatte, con una Roma che verrà ancora una volta in questa stagione abbracciata dal proprio pubblico, quello che non l’ha mai abbandonata e che vorrebbe vedere ancora una volta Mou in panchina. Sì, i tifosi hanno deciso da tempo quello che la Roma dovrebbe fare. Ed è per questo che il match di questa sera è assai importante, per capire realmente se Mou manderà qualche segnale.