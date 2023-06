Roma-Spezia, rigore non dato, rissa e squalifica UFFICIALE: sta succedendo di tutto

Roma-Spezia, rigore non dato, rissa ammonizione e squalifica ufficiale. Sta succedendo di tutto nel match dell’Olimpico

Maresca sta perdendo di mano la partita. Roma e Spezia al momento sono sull’1-1 e il direttore di gara non ha concesso un rigore che sembrava solare dopo un intervento su Dybala. Non è andato nemmeno al monitor il direttore di gara, e gli animi si sono accesi.

Intanto dopo qualche minuto di stop si è ripreso a giocare. E subito si è accesa una rissa in mezzo al campo visto che un giocatore dello Spezia, dopo un fallo in mezzo al campo, si è portato via il pallone. Dybala, innervosito da quello che era successo pochi minuti fa, è andato a prendersi il pallone, con una certa foga, e Maresca lo ha ammonito. Anche Dybala, così come Pellegrini in precedenza, era diffidato e anche lui di conseguenza salterà il primo match della prossima stagione. Insomma, qualora la Joya dovesse rimanere in giallorosso – i dubbi purtroppo ci sono – non ci sarebbe al debutto.