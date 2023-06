Roma-Spezia, ultim’ora ufficiale: salta il debutto

Roma-Spezia, ultim’ora ufficiale, l’ammonizione fa scattare la squalifica per la prossima stagione. I giallorossi inizieranno il campionato senza Pellegrini

Un’ammonizione che farà iniziare la Roma la prossima stagione senza il proprio capitano: Lorenzo Pellegrini infatti si è beccato il giallo a pochi minuti dalla fine del primo tempo, e siccome era in diffida, non ci sarà alla prima della prossima annata.

Verrebbe da dire, si parte già col piede sbagliato. Ma il giallo di Maresca è sembrato corretto per l’intervento del capitano. Un’ammonizione che pesa, visto che le vacanze per Pellegrini dureranno una settimana in più. Peccato, perché è arrivata come detto a pochi istanti dalla fine del primo tempo e poteva pure essere risparmiata. Ma ormai è andata così, e non c’è niente da fare.