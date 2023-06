Sorpresa Mourinho alla fine di Roma-Spezia: giro di campo e tifosi impazziti

Sorpresa Mourinho alla fine di Roma-Spezia: lo Special One esce dalla pancia dell’Olimpico e si fa il giro di campo. Tifosi impazziti

Sorpresa Mourinho. Il tecnico della Roma, qualche minuto dopo la fine della gara contro lo Spezia, è uscito dalla pancia dell’Olimpico e si è fatto il giro del campo. Acclamato da tutto lo stadio lo Special One, e anche dai tifosi ospiti che gli hanno riservato un lungo applauso.

Un applauso commosso, con i cori che si sono sentiti durante il match, quando lui era dentro perché squalificato e quindi non in panchina, che sono stati ripetuti nel momento in cui si è visto lo Special One. E tutti vorrebbero sapere, subito, adesso, quello che farà domani. Se sarà ancora il prossimo anno il tecnico della Roma o meno.

Sorpresa Mourinho alla fine di Roma-Spezia, Mou commosso

Nessuno se lo aspettava ormai, anche perché i giocatori erano ormai rientrati negli spogliatoi da qualche minuto. La sorpresona quindi c’è stata, anche se non sappiamo come leggerla, con tutta onestà, se positiva o negativa. Se un saluto d’addio definitivo o di fine stagione, quello che in poche parole hanno fatto i giocatori alla fine del match, che hanno dato appuntamento ai tifosi per il prossimo anno.

Insomma, un Mou che è apparso anche commosso, che si è battuto la mano sul cuore davanti ai propri tifosi che nel corso del match gli hanno regalato anche un paio di striscioni, mandando così un segnale importante anche ai Friekdin, che ancora non lo hanno incontrato e che però presto lo dovranno fare per forza. Per fare chiarezza sulla prossima annata, dove la Roma sarà impegnata di nuovo in Europa League, quella coppa sfumata qualche giorno fa nella finale contro il Siviglia a Budapest. Che ha lasciato strascichi importanti sotto il profilo disciplinare per quello che è successo dopo il match. Ma questi sono altri discorsi.