Voti Roma-Spezia 2-1: giallorossi in Europa League nel segno della Joya

Voti Roma-Spezia, i giallorossi ringraziano la Joya che manda la truppa di Mourinho in Europa League. Ecco i nostri giudizi

La stagione della Roma si è conclusa. E adesso tutti in vacanza, in attesa di capire chi sarà l’allenatore della prossima stagione. Le attenzioni dei prossimi giorni saranno tutte su Mourinho, per capire quello che farà e soprattutto per capire quello che verrà fuori dalla sua discussione, che prima o poi ci sarà, con i Friedkin.

Intanto però da domani l’annata sarà storia, con tutti in vacanza dopo una stagione lunghissima. Ed è anche giusto così, perché i giocatori della Roma hanno davvero dato tutto in questa stagione. Intanto, alla fine del match contro lo Spezia, ecco quelli che sono i nostri voti.

Voti Roma-Spezia, nel segno della Joya

Nel segno della Joya, è lui che nel finale si è preso la squadra sulle spalle e che ha segnato il rigore decisivo, quello che permette ai giallorossi di giocare in Europa League il prossimo anno. Una stagione che comunque ha anche un altro volto, quello di Belotti, che non ha segnato nemmeno una rete in Serie A. Mai gli era successo in carriera, e il rinnovo di quel contratto in scadenza alla fine di giugno, con opzione, adesso è quasi un miraggio.

Sfortunato Abraham, che si è fatto male nemmeno un quarto d’ora dopo essere entrato in campo. Per lui si spera possa essere qualcosa di poco grave, ma la sensazione, purtroppo, è che non è così. Vedremo quelli che saranno gli esami strumentali che verranno fatti nei prossimi giorni quello che diranno. Di certo non ci voleva. Insomma, la Roma chiude la stagione con una vittoria, importante, bella, di quelle che rimangono nel cuore dei tifosi.

Roma (3-4-2-1): Svilar 6,5 ; Celik 6 (1’st Llorente 6,5), Smalling 7, Mancini 7 (82′ Wijnaldum sv); Zalewski 7, Bove 6,5 (64′ Matic 6), Cristante 6,5, El Shaarawy 6,5; Pellegrini 6,5, Dybala 8; Belotti 5 (64′ Abraham sv; 80′ Spinazzola sv).

Marcatori: 6′ Nikolaou; 43′ Zalewski; 89′ Dybala (rig.)

Note: Espulso Amian per doppia ammonizione. Ammoniti: Esposito, Pellegrini, Nikolaou, Zoet, Dybala, Gyasi, Shomurodov. Spettatori 62.242. Sold out numero 33.