Accordo per il bomber: colpo a sorpresa della Roma

Calciomercato Roma, la svolta che non ti aspetti: la fumata bianca è stata trovata per l’attaccante da tempo sulle tracce dei giallorossi.

Uno dei reparti finiti sotto la lente di ingrandimento della Roma è sicuramente l’attacco. Non potrebbe essere altrimenti, visto che i giallorossi nella stagione appena conclusa hanno faticato e non poco a trovare quei rifornimenti offensivi che ci si aspettava. A deludere sono stati soprattutto Belotti ed Abraham, il cui futuro è ritornato prepotentemente in discussione.

La lesione del legamento crociato anteriore patita da Abraham negli istanti finali della sfida con lo Spezia condizionerà e non poco le scelte di Tiago Pinto che, intanto, si è già portato avanti con il lavoro. Secondo quanto evidenziato da calciomercato.it, infatti, la Roma avrebbe già raggiunto un accordo di massima con lo Spezia per lo sbarco nella Capitale di M’Bala Nzola. L’attaccante francese era da tempo nel mirino della Roma, che in queste ultime ore avrebbe alzato il pressing per trovare l’intesa con i liguri.

Calciomercato Roma, al lavoro per N’Zola: ecco le cifre

Secondo quanto evidenziato da calciomercato.com si lavora sulla base di un’intesa di 8.5 milioni più bonus. Si tratta di una cifra che, però, potrebbe essere ridimensionata inserendo nella trattativa il rinnovo del prestito di Shomurodov e dall’inserimento di un giovane. Sotto questo punto di vista il profilo di Tahirovic sembrerebbe essere quello più caldo.

Ovviamente prima di mettere il nero sul bianco all’operazione sarà necessario aspettare lo spareggio salvezza che vedrà protagonista lo Spezia contro l’Hellas Verona, domenica sera. Indipendentemente da quale sarà il risultato della sfida, però, stando alla fonte sopra citata N’Zola dovrebbe essere un nuovo calciatore della Roma. Con le suggestioni che portano a Morata e Lukaku che non sono scemate e che potrebbero comunque ritornare in auge nel corso delle prossime settimane.