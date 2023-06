Calciomercato Roma, incontro programmato: si decide il futuro di Dybala

Calciomercato Roma, incontro programmato tra Dybala e Pinto: si decide il futuro della Joya che ha salutato i tifosi tramite i propri canali social

Il saluto di Dybala ai tifosi della Roma spiega quello che è stato per lui il suo primo anno – si spera – dentro Trigoria. Si è affidato ai social la Joya, decisivo anche ieri con il rigore che ha permesso ai giallorossi di conquistare una qualificazione alla prossima Europa League senza sperare in nessuno, per spiegare quello che è stato.

“Si conclude qui una stagione bellissima, piena di emozioni, con una squadra, una società ed uno staff eccezionale. Con i tifosi che mi hanno fatto rimanere di stucco dal primo giorno che sono arrivato fino a stasera (ieri, ndr). Non ci sono parole per quello che avete fatto per me e per voi stessi. Uniti siamo arrivati fin qui e ce la siamo giocata fino all’ultima goccia di sudore. Beh, ragazzi che dire quest’obiettivo è stato raggiunto, ringrazio ancora tutti per quest’anno stupendo”. Queste le sue parole, ma il futuro, secondo il Corriere dello Sport, è ancora tutto da scrivere.

Calciomercato Roma, incontro Pinto-Dybala

“Adesso è il momento di festeggiare, c’è tempo per sapere cosa succederà nel futuro. Se resto anche senza Champions? Ho due anni di contratto” ha detto Dybala a Dazn al termine della gara di ieri contro lo Spezia. Parole rassicuranti, senza dubbio, ma da qui a dire che rimarrà sicuramente purtroppo ce ne passa.

Nei prossimi giorni il suo agente si materializzerà a Trigoria per parlare con Pinto e per decidere il futuro di Dybala. Nel contratto c’è una doppia clausola: una per l’estero di 12 milioni e una di 20 per l’Italia che il gm potrebbe annullare alzando lo stipendio del giocatore a 6 milioni di euro. Una cifra che la Joya meriterebbe per quello che ha fatto nonostante qualche infortunio che lo ha accompagnato anche in questa annata. Le prossime quindi saranno settimane decisive, giorni decisivi oseremmo dire, visto che il faccia a faccia è in programma in questi giorni. Antun infatti è già a Roma. E non c’è bisogno di aspettare. Vedremo.