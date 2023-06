Calciomercato Roma, jolly per Firmino: dipende dal Barcellona

Calciomercato Roma, Firmino lascia ufficialmente il Liverpool: la Roma osserva interessata ma il colpo può dipendere dal Barcellona

Bobby Firmino ha dimostrato di essere uno degli attaccanti più letali del panorama internazionale. La sua esplosione definitiva avviene a Liverpool grazie a Jurgen Klopp, che lo mette al centro di un tridente da sogno insieme a Salah e Manè, un’intuizione ampiamente ripagata a suon di gol dall’attaccante brasiliano.

Con i Reds in pochi anni vincerà tutto quello che c’è da vincere, tra cui la Champions League del 2019 e la Premier League appena l’anno dopo. Il campionato ad Anfield era diventato una sorta di incubo, un incubo durato addirittura 30 anni, che neanche lo storico capitano Steven Gerrard è riuscito a spezzare.

Questo da ancora più valore all’impresa compiuta da Klopp e dai suoi ragazzi, ma ad oggi quella squadra capace di incantare l’Europa con un calcio offensivo, ma soprattutto vincente, sembra essere solo un ricordo. Il Liverpool ha faticato sia in Premier che nelle competizioni internazionali, tanto che la società è arrivata a decisioni drastiche, ovvero provare a rivoluzionare la rosa, cedendo alcuni degli elementi più importanti, tra cui proprio Firmino, a cui non verrà rinnovato il contratto a cui restano ormai pochi giorni di validità.

Calciomercato Roma, occhi su Firmino: tutto dipende dal Barcellona

Sarà senza dubbio uno dei nomi più chiacchierati della sessione estiva di calciomercato, e per un campione come lui non potrebbe essere altrimenti. Il futuro di Bobby Firmino è ancora incerto, ma una cosa è sicura, un attaccante come lui potrebbe far gola a molti club in giro per l’Europa.

I bookmakers si sono sbizarriti sulle quote sul suo possibile futuro. Stando a quanto dicono i quotisti è molto probabile che la prossima stagione lo vedremo giocare al Barcellona di Xavi (quota 1,72), reduce dalla vittoria della Liga, ma non è l’unica probabile destinazione del brasiliano.

Tra le varie quote, al secondo posto, spicca la voce “altro” pagato 3,75 volte la posta, voce in cui vengono racchiuse tutte le squadre non elencate nelle quote. Al terzo posto, quotato 5,5 volte la posta c’è il Real Madrid, dove probabilmente però giocherebbe da subentrato, nonostante l’addio di Benzema.

Seguono Napoli, Inter, Milan e Juventus, rispettivamente con quote 11, 13, 15, chiudono Bayern Monaco e Newcastle a 17. Nonostante ci siano molte squadre italiane in lista non rientra la Roma, che potrebbe far parte del gruppo “altro” con quota 3.75.