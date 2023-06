Calciomercato Roma, sirene spagnole per il bomber: si allontana il rinnovo

La Roma, dopo il grave infortunio rimediato da Abraham, si è messa alla ricerca di una nuova punta. Aperto il casting: Pinto deve scegliere.

La Roma riflette, in vista della sessione estiva del mercato. L’infortunio subito da Tammy Abraham ieri (rientrerà tra 9 mesi) ha cambiato i piani di mercato del club, rendendo obbligatorio l’acquisto di un nuovo terminale offensivo. Diversi i nomi al vaglio del direttore generale Tiago Pinto, che conta di chiudere la pratica nel minor tempo possibile.

Nel mirino, ad esempio, è finito Roberto Firmino che, il primo luglio, lascerà a parametro zero il Liverpool. I Reds, su input di Jurgen Klopp, hanno provato più volte a convincerlo a restare senza tuttavia riuscire a strappare il “sì” del brasiliano. La corsa è aperta ma i giallorossi dovranno guardarsi da una concorrenza quanto mai folta. Per il brasiliano, infatti, hanno cominciato a farsi avanti il Real Madrid, il Betis e l’Inter. Occhio anche al Barcellona che, pur stimando molto il 1991, non ritene una priorità il suo acquisto.

A Pinto e a José Mourinho piace poi M’Bala Nzola dello Spezia, intenzionato a mettersi alla prova in contesti più competitiva. I bianconeri nel corso dell’estate provvederanno a venderlo al miglior offerente, tenendo conto anche della volontà del 26enne angolano. Per lui, nelle scorse settimane, si era parlato di un interessamento del Torino e del West Ham mentre ora in pole position c’è proprio la Roma. L’accordo, in ogni caso, va ancora trovato. Ecco perché, nel frattempo, Pinto sta battendo strade alternative.

Roma, Zaha piace anche all’Atletico Madrid

Il portoghese ha segnato in rosso il nome di Wilfried Zaha, legato al Crystal Palace fino al 30 giugno. I londinesi hanno messo sul piatto un rinnovo pluriennale da 200 mila sterline alla settimana e sono in attesa di una risposta da parte dell’attaccante, autore di 7 gol e 3 assist in 28 apparizioni complessive.

Zaha, dal canto suo, non intende accelerare i tempi ed ha fatto sapere alla dirigenza di essere intenzionato a prendersi tutto il tempo necessario per valutare il suo futuro. Il suo profilo, stando a quanto riportato dal ‘Daily Mail’, piace anche all’Atletico Madrid che a breve tenterà di intensificare i contatti con il suo entourage al fine di convincere Zaha ad accettare il trasferimento in terra spagnolo. Nella rosa biancorossa andrebbe a prendere il posto di Alvaro Morata, in predicato di lasciare i Colchoneros.