Calciomercato Roma, sorpasso Lazio: il grande ex non basta

Calciomercato Roma, è tempo per il grande salto per mister 100 milioni. Contesa capitolina e non solo per portarlo all’ombra del Colosseo.

Terminata la stagione con una vittoria sofferta ma non poco meritata, inizia adesso una fase di attente valutazioni ai piani alti di Trigoria. Mentre Dybala e colleghi inizieranno a godersi un riposo di circa un mese tra mete esotiche e ricche, tanti altri addetti ai lavori saranno attesi da una fase contraddistinta da grande attenzione a bilanci e programmazioni legate ad un futuro più che vicino.

Sovente, nelle scorse settimane, avevamo evidenziato come le valutazioni sulla prossima stagione sarebbero passate anche per quanto raccolto nel presente. Se quest’ultimo ha restituito rammarico per la finale persa beffardamente mercoledì scorso, va detto che ha saputo evidenziare per l’ennesima volta la compattezza e l’unità di una piazza intera, distintasi in questo biennio per un legame quasi viscerale con la squadra e il proprio allenatore.

Il gesto emblematico di Mourinho ieri sera ha lasciato intendere, per l’ennesima volta, il suo forte anelito, senza però far dimenticare quel necessario rispetto di condizioni e garanzie che lo tutelino e gli garantiscano un ‘di più’ per un’eventuale permanenza nella Capitale.

Calciomercato Roma, Marcos Leonardo nel mirino della Lazio: ballano 5 milioni

L’effetto e le sorti di quest’annata, unitamente all’eventuale conferma dello Special One in panchina, genereranno certamente non poche novità, in termini di calciomercato e non solo. La campagna acquisti, grazie al congedo dagli impegni sportivi, potrà finalmente entrare nel vivo e, in casa Roma, vedrà Tiago Pinto e colleghi affrontare una molteplicità di questioni di importanza tutt’altro che trascurabile.

Tra le varie, si cercherà di comprendere anche le modalità del rinforzo di una fase offensiva apparsa sterile e basata quasi unicamente sull’apporto di Paulo Dybala, complici le difficoltà fisiche di Pellegrini, le zero marcature in campionato di Belotti e l’involuzione di Abraham, reduce da un grave infortunio al ginocchio che potrebbe influenzare anche sulle strategie di mercato dei giallorossi.

I nomi monitorati per l’attacco restano comunque numerosi e, nel corso di questi mesi, si è parlato anche di Marcos Leonardo, centravanti del Santos reduce da grandi prestazioni con la Nazionale del Brasile Under 20 ed ormai dettosi intenzionato a sfruttare la visibilità ottenuta per il grande passo in carriera. Accostato anche ai giallorossi, Il Corriere dello Sport ha evidenziato stamane come il suo nome stimoli non poco anche la Lazio.

In una sorta di speculare gioco onomastico, Lotito cercherà di vendere, proprio in Brasile, il centrocampista Marcos Antonio, aggiungendo alla linfa Champions ulteriori risorse per provare a concretizzare il gran colpo in attacco. Per ora si parla di un’offerta di 15 milioni di euro per un giocatore sul quale grava una clausola di 100 milioni. Il Santos ne chiede però almeno 20, consapevole del valore del proprio campioncino e di un contratto in scadenza nel non vicinissimo 2026.

Vana, dunque, almeno per ora, la possibile ingerenza di Falcao, attuale dirigente del Santos e che sembrava poter rappresentare un coadiuvante ai fini del trasferimento in giallorosso del giocatore.