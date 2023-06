Colpo alla Smalling: ci sono Roma e Milan dopo la Premier

Colpo alla Smalling: il calciatore arriva dalla Premier League direzione Serie A ed è conteso tra la Roma di Pinto ed il Milan di Maldini

Non c’è tempo per la società di mandare giù il boccone amaro della sconfitta di Budapest. La stagione volge ormai al suo epilogo e per Tiago Pinto è tempo oggi più che mai di pianificare quella che sarà la Roma di domani. La sessione estiva di calciomercato che incombe potrebbe essere una delle più difficili per i vertici giallorossi, soprattutto vista la scarsità di mezzi economici a disposizione.

Anche lo scorso anno i paletti imposti dal Fair Play Finanziario avevano costretto la società a spendere con accuratezza, tuttavia attraverso il mercato dei parametri zero il gm giallorosso è riuscito a costruire una rosa di tutto rispetto, seppur con una coperta probabilmente corta che ha influenzato l’ultimo mese.

Pinto ha già cominciato a muoversi, attraverso l’acquisto di Hossem Aouar, per il quale però deve ancora arrivare l’ufficialità, e Ndicka, oggetto del desiderio di molti top club in Europa, sul quale la Roma pare però essere in vantaggio. Un nuovo nome in stile Smalling arriva dall’Inghilterra, e pare essere conteso proprio tra Roma e Milan, lo vedremo dunque in Serie A?

Colpo alla Smalling: Roma e Milan sul calciatore

Anche il Milan, come la Roma, non si trova in una situazione economica semplice. I rossoneri però grazie all’accesso in Champions potrebbero avere a disposizione una somma interessante da investire sul mercato, che potrebbe essere versata in parte alla Lazio per Milinkovic-Savic.

Secondo i bookmakers però non sarebbe l’unico nome sulla lista di Maldini. Su quella lista ci sarebbe anche Harry Maguire, centrale di difesa dello United pagato oltre 90 milioni di euro ed accostato anche alla Roma. Sempre secondo i quotisti il futuro del centrale inglese potrebbe dunque essere proprio in Serie A, nonostante ci siano molte squadre inglesi favorite sul giocatore.

Una sua permanenza ad Old Trafford ha una quota di 2,87, seguono Aston Villa West Ham e Newcastle, rispettivamente a quota 4, quota 5 e quota 6,50. A seguire ci sono proprio la Roma ed il Milan, entrambe a quota 17 (alla pari del Torrenham).