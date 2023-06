Dopo il gesto arriva l’annuncio: “Mourinho resta alla Roma”. Ecco il tweet che toglie forse tutti i dubbi sul futuro dello Special One.

José Mourinho allenerà la Roma la prossima stagione. Così dice Augusto Ciardi, giornalista di TeleradioStereo, che in questo momento ha fatto un Tweet scrivendo solo ed esclusivamente questo. Lui, lo Special One, ieri sera, durante il giro di campo all’Olimpico, ha detto ai tifosi che sarebbe rimasto alla Roma. E adesso arriva questo annuncio, che potrebbe stravolgere in bene il futuro della società giallorossa.

Mettiamo le cose in chiaro: non c’è nessun annuncio ufficiale, ma c’è soprattutto un contratto che scade il 30 giugno del 2024. Quindi non si farebbe altro che andare a chiudere l’accordo, sperando magari in un rinnovo che possa allungare il periodo di permanenza del portoghese dentro Trigoria. Insomma, dopo il gesto di ieri l’annuncio. Attendendo comunicazioni ufficiali da parte della società giallorossa che dovrebbero arrivare nello spazio di poco tempo, visto che ormai la stagione da ieri sera è storia.

Mourinho resta alla Roma, ecco l’annuncio

Insomma, dopo le schiarite degli ultimi giorni con i Friedkin, così come riportato dai giornali in questi giorni, adesso il tutto sembra essere definito in maniera importante. Con lo Special One che sarebbe pronto a rimanere dentro Trigoria, per cercare di vincere ancora con la Roma anche nelle prossime stagioni.

Si attende l’annuncio ufficiale adesso, manca solo quello per mettere la parola fine a tutte quelle che sono state le indiscrezioni degli ultimi mesi, che vedevano uno Special One lontano dalla Capitale. Invece non sarà così, e dopo il gesto di ieri serviva solamente questo.