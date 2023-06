Incubo Roma: UFFICIALE, lesione del legamento crociato

La mazzata dopo il triplice fischio: la diagnosi non ammette repliche. Si tratta di una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

La vittoria sofferta ma assolutamente meritata con la quale la Roma si è imposta al cospetto dello Spezia è valsa l’aritmetica certezza della qualificazione in Europa League. Obiettivo che gli uomini di Mourinho hanno meritatamente conquistato al termine di una stagione nella quale sono stati costretti a fare gli straordinari.

Alla luce dei numerosi infortuni a cui è stata costretta a far fronte la compagine giallorossa, Mourinho in diverse circostanze ha dovuto varare un turnover ragionato per centellinare le forze. Il gol di Dybala quasi allo scadere vale triplo anche perché la Joya, non al top della forma, ha stretto i denti e fornito una prova da vero leader. Dopo il sigillo dell’argentino la Roma ha difeso con le unghie e con i denti il vantaggio acquisito anche perché non aveva più una punta di peso al quale affidare le chiavi del proprio attacco. Foti, infatti, era stato costretto a togliere dal campo Tammy Abraham, che aveva preso il posto di Belotti, per gettare nella mischia Spinazzola. L’infortunio patito dal bomber inglese era subito parso piuttosto serio: la torsione innaturale del ginocchio non lasciava presagire nulla di buono.

Roma, diagnosi ufficiale Abraham: lesione del legamento crociato anteriore

C’era ansia e preoccupazione per capire quale sarebbe stato l’esito della prima diagnosi che, purtroppo, ha confermato quanto si sospettava. Abraham ha infatti riportato un trauma distorsivo con lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Prematuro e difficile quantificare già da ora i tempi di recupero dell’attaccante della Roma, assolutamente sfortunato.

Ad ogni modo con l’apertura della sessione di calciomercato ormai alle porte, l’infortunio di Abraham rivoluziona in maniera importante mosse e strategie. Una vera e propria mazzata per l’ex Chelsea, che ha chiuso nel peggiore dei modi una stagione costellata da molte difficoltà.