Luis Enrique prima scelta, incontro in settimana: coinvolto anche Mourinho

Addio Galtier e insidia PSG per il futuro Mourinho, in Francia non hanno dubbi: incontro in settimana per l’accordo definitivo.

Al netto delle tante questioni che stanno interessando il mondo giallorosso in questa fase post-Budapest, va evidenziato come la posizione di Mourinho risulti la vicenda più calda e maggiormente attenzionata nella Capitale, laddove si registra da circa due anni a questa parte un quasi universale e viscerale legame con lo Special One, fautore di una compattezza e unità risultate fin qui importantissime per un percorso di crescita che ha visto Pellegrini e colleghi sfiorare due trofei europei in poco più di 365 giorni.

Da qui, dunque, la consapevolezza di buona parte del mondo Roma di dover provare a continuare con Mourinho, previo il rispetto di quelle condizioni imposte e richieste dallo Special One già nei minuti immediatamente successivi alla finale con il Siviglia, durante i quali è emerso l’anelito del tecnico ad una permanenza, seppur a condizioni diverse e rinnovate rispetto a quelle attuali Ad oggi, il pensiero della squadra e dell’allenatore vanno a quell’ultimo incontro di campionato contro lo Spezia, posto come una sorta di deadline già in Ungheria dallo stesso José.

Addio Galtier, il PSG ha scelto Luis Enrique: arrivo a Parigi in settimana

Sarò a Roma certamente fino a lunedì, aveva dichiarato lo Special One lo scorso 31 maggio, evidenziando in questo modo la necessità di un incontro chiarificatore e dal sapore organizzativo con la società. Segnali importanti di disgelo sono arrivati in questi giorni, non ancora decisivi per disambiguare del tutto il futuro di Mourinho ma contraddistinti da un primo contatto con i Friedkin venerdì, seguito dai complimenti alla squadra nella palestra di Trigoria ieri mattina.

Eventuali pretendenti per l’ingaggio di un tecnico ancora annoverabile nell’élite del mondo calcistico europeo non sono mai mancate e, soprattutto negli ultimi mesi, si erano intensificate voci relative ad un suo possibile approdo al PSG, con Luis Campos a fare da mediatore e fautore principale della trattativa. In questi giorni abbiamo però non solo assistito alla smentita diretta di qualsivoglia contatto da parte di Mourinho ma anche ad importanti novità in casa PSG.

Nella capitale francese sarebbe infatti finito in pole position il nome di Luis Enrique, corteggiato e sondato di recente anche dal Napoli ma sempre più vicino all’approdo nel ricchissimo club saudita. Dopo l’annunciato addio a Galtier, Al-Thani e adepti avrebbero deciso di puntare sullo spagnolo ex Roma, circa il quale, come apprende l’agenzia di stampa francese, PSG Community, sarebbe atteso in Francia la prossima settimana.

Luis Enrique, stando a quanto si legge, avrebbe già iniziato a lavorare per le prossime e imminenti scelte di mercato, in attesa di una firma che dovrebbe a questo punto essere poco più di una formalità, salvo imprevedibili ma non impossibili cambiamenti di scena.