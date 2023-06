Roma, il futuro è ora: incontro a sorpresa Mourinho-De Rossi

Roma, il dialogo tra Mourinho e De Rossi dopo la vittoria con lo Spezia aiuta a fare chiarezza su un futuro ricco ancora di incertezze.

Si è chiosata con una vittoria di misura ma meritata la stagione della Roma, reduce dalla vittoria con lo Spezia davanti ad un Olimpico solitamente gremito e tutt’altro che scoraggiato dalla sconfitta di Budapest di mercoledì scorso. Imporsi contro i liguri, dal proprio canto necessitanti di un risultato positivo per ottenere la salvezza senza passare dagli spareggi, rappresentava una condizione fondamentale per confermare il piazzamento in Europa League, evitando il regresso alla Conference.

Il rigore di Dybala e, più in generale, la prestazione di orgoglio da parte della squadra tutta hanno permesso di centrare l’obiettivo rimasto, in attesa di delineare un futuro circa il quale ci sono ancora tante incognite e incertezze. L’infortunio di Abraham, ad esempio, ha impattato in modo non poco veemente sulle possibili decisioni di mercato da parte di Tiago Pinto e colleghi, inserendosi in un insieme di variabili da tenere in considerazione per l’apparecchiamento delle stagioni future.

Roma, dialogo Mourinho-De Rossi dopo la sfida con lo Spezia: “Senza di te è difficile”

Come sovente evidenziato, però, l’aspetto più importante riguarderà la posizione di Mourinho, ad oggi non ancora ufficialmente disambiguata e per la quale si registra non poca attesa e attenzione in una Capitale ben consapevole dell’importanza del mister e del suo carisma, rivelatasi fondamentale per la gestione della squadra e della città tutta in questi due anni non poco ricchi di momenti di difficoltà.

Su tale fronte, non sfugga la ricostruzione del dialogo nato tra lo Special One e Daniele De Rossi nei meandri dello Stadio Olimpico, divenuti sede di uno scambio di battute tra due elementi iconici del passato e del presente romanista e dal quale potrebbero giungere indicazioni importanti in vista del futuro. Se il gesto di Mou ai tifosi aveva avuto un sapore emblematico, anche il simpatico confronto con lo storico numero 16 potrebbe sottintendere significati non meno nobili.

A riferire il contenuto è La Repubblica, che riporta il seguente scambio di battute. “Mister, rimani a Roma, sì?”. Lapidaria la risposta di Mourinho: “Si ma vediamo”, cui è seguita la battuta di Daniele: “Come vediamo? Tutti i tifosi sono qui per te. Se te ne vai (a questo punto De Rossi mima il gesto dello stadio che viene giù in caso di addio al tecnico)”. Mourinho, infine, afferma: “Sono rimasti dopo l’addio tuo o quello di Totti”. Segue e chiude il commento di De Rossi, riassumente, forse, la posizione di tutti i romanisti: “Eh.. ma senza di te è difficile”.