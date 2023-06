Roma, infortunio Abraham: i tempi di recupero

L’attaccante della Roma ieri ha subito un infortunio al ginocchio, durante la partita con lo Spezia, che lo ha costretto ad uscire prima

Il finale di stagione della Roma non è stato come tutti si aspettavano. I giallorossi, infatti, hanno festeggiato l’approdo in Europa League, nonostante la Champions fosse il vero obiettivo. La seconda coppa europea è comunque un risultato importante, visto che per una parte di gara Pellegrini e compagni erano in Conference League a causa del gol di Chiesa, che permetteva alla Juve di superare la Roma.

La vittoria sullo Spezia è stata possibile grazie alla rete di Paulo Dybala su calcio di rigore nel secondo tempo, che ha permesso ai giallorossi di conquistare tre punti. L’argentino ha impresso la sua fi0rma a questa partita anche stavolta con una grande prestazione, che stava per essere vanificata nuovamente dall’arbitro. Maresca, infatti, non è stato protagonista di una buona direzione di gara, con diversi errori.

Chi non ha brillato, oltre il fischietto, è stato l’attacco della Roma, con Andrea Belotti che ha chiuso la stagione con zero reti. L’ex Torino aveva chiuso un’annata all’asciutto solo quando era con l’Albinoleffe a inizio carriera, quando aveva circa 20 anni. Anche Tammy Abraham non è riuscito a imprimere la sua impronta sulla gara, ma l’inglese ha fatto preoccupare tutti all’80’, quando è finito a terra dolorante.

Roma, lesione del crociato anteriore per Abraham: ecco quando torna

Il numero 9 giallorosso era entrato da appena 15 minuti proprio per sostituire l’ex Toro. La sua gara, però, si è conclusa dopo poco tempo a causa di una torsione innaturale del ginocchio nel tentativo di recuperare un pallone in contrasto con il difensore spezzino Ampadu.

Come hanno riportato i report medici, Abraham ha subito la lesione del crociato laterale anteriore. Un infortunio non semplice, ma che potrebbe interessare solo l’inizio della prossima stagione. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, l’attaccante potrebbe stare fuori solo per quattro mesi, tornando in tempo per le prime giornate di campionato. Il suo ritorno, quindi è previsto per ottobre, con il calciomercato della Roma che ha subito una piega inaspettata, vist0 che il numero 9 era uno dei gioiellini della rosa.