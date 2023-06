Situazione tesissima, incontro choc: doppio ribaltone dirigenziale

L’incontro che avrebbe dovuto sancire un punto di svolta tra le parti rischia di chiudere definitivamente qui la loro collaborazione. Ecco cosa è successo.

Una stagione assolutamente al cardiopalma quella che la Roma ha chiuso ieri con la vittoria in rimonta contro lo Spezia. I giallorossi sono riusciti a strappare il pass per la partecipazione alla prossima Europa League, condannando di fatto i liguri a giocarsi lo spareggio salvezza contro l’Hellas Verona, sconfitto dal Milan a San Siro. E proprio in casa rossonera potrebbe consumarsi un incredibile ribaltone dirigenziale.

Il Milan e Paolo Maldini, secondo quanto riferito da gazzetta.it, sono molto vicini alla rottura. L’incontro tra Cardinale e il dt questa mattina si è rivelato essere un faccia a faccia piuttosto teso, che potrebbe avere delle ripercussioni a stretto giro di posta. Oltre a quella di Maldini, però, sarebbe in bilico anche la posizione di Massara con il quale, come evidenziato da Sky, potrebbe consumarsi un clamoroso divorzio. Il summit tra Cardinale e Maldini, andato in scena per fare un bilancio della stagione appena conclusa, si è rivelato un vero boomerang in cui i contrasti sedimentati nel corso degli ultimi mesi sono letteralmente esplosi.

Milan, addio Maldini-Massara: cosa sta succedendo

Una diversa chiave di lettura sul percorso di crescita del Milan, sul modo con il quale affrontare le prossime campagne trasferimenti e una bocciatura su una serie di acquisti varati negli ultimi mesi che non hanno ripagato le aspettative alla base del gelo tra l’establishment del “Diavolo” e Maldini e Massara. La rottura, stando così le cose, sembra essere piuttosto difficile da rimarginare: in serata non dovrebbero comunque trapelare notizie ufficiali in merito, anche se la situazione andrà monitorata con estrema attenzione.

La posizione di Pioli, però, non è assolutamente in discussione. Il tecnico del Milan, uno degli artefici principali della vittoria dello Scudetto dello scorso anno e della valorizzazione del percorso in Champions League, non sarà eventualmente tirato in ballo dal possibile doppio ribaltone dirigenziale. Staremo a vedere cosa succederà. Al momento, però, le strade di Maldini (e Massara) e quelle del Milan sembrano divergere in maniera definitiva.