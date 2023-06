Accordo UFFICIALE: firma biennale con la Roma

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni rilanciate da Sky sulla situazione in casa giallorossa. Il discorso legato agli attaccanti in prima linea.

Si prospetta una sessione di calciomercato intensa per la Roma, alla ricerca di pedine importanti con cui rimpolpare i settori del campo che nella stagione appena trascorsa hanno palesato delle difficoltà. Tra questi occhio alla situazione riguardante l’attacco.

L’infortunio di Tammy Abraham è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i giallorossi: la lesione del legamento crociato anteriore patita dall’ex attaccante del Chelsea cambierà inevitabilmente le carte in tavola. Tuttavia la Roma si è già mossa per provare a capitalizzare eventuali occasioni. Se si esclude l’apporto in termini di gol e di assist di Dybala, infatti, il reparto offensivo ha riscontrato non poche difficoltà a prendersi la squadra sulle spalle. Oltre ad Abraham, infatti, a deludere e non poco è stato anche Andrea Belotti, per il quale ci sono delle novità da prendere in considerazione.

Calciomercato, Belotti-Roma: “Scattato il rinnovo automatico”

Autore di una stagione che definire difficile sarebbe solo un eufemismo, Belotti gode comunque della fiducia di José Mourinho, che in più di una circostanza ne ha lodato l’impegno e lo spirito di sacrificio. Ad ogni modo secondo quanto evidenziato da Sky il futuro di Belotti è ancora nella Capitale.

Per l’ex attaccante del Torino sarebbe infatti scattato il rinnovo automatico per altre due stagioni. Un accordo che evidentemente doveva maturare al raggiungimento di determinati obiettivi, centrati dalle parti. Belotti è stato al centro di numerose indiscrezioni nel corso degli ultimi giorni, con alcune voci che sussurravano di un possibile addio del “Gallo” a fine stagione. Il prolungamento automatico per altre due stagioni, però, è una notizia che chiaramente non può essere trascurata e che (salvo clamorosi colpi di scena) avrà un ruolo determinante nella pianificazione delle prossime mosse giallorosse per l’attacco.